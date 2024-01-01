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Svbtle عبارة عن منصة نشر مصممة من الألف إلى الياء للعمل بنفس الطريقة التي يعمل بها عقلك. يساعدك على التفكير. تتضمن المنصة كل ما تحتاجه لتنظيم وتطوير ومشاركة أفكارك وقصصك وأفكارك مع العالم.

الموقع الإلكتروني: svbtle.com

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