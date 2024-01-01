Suptask

Suptask

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الموقع الإلكتروني: suptask.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Suptask على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الجيل التالي من نظام التذاكر القائم على الذكاء الاصطناعي من فريق إلى فريق والذي يعمل على تمكين محادثاتك على Slack. مساعدتك في العثور على الإجابات الصحيحة وتحسين التعاون وتحقيق أوقات حل أسرع. جميع موظفيك يستخدمون Slack، فلماذا تجبرهم على مكان آخر لإدارة التذاكر؟ باستخدام نظام التذاكر الأصلي من Slack، يمكنك زيادة التعاون بين الفرق وتمكين عملية إصدار التذاكر الفعالة. من خلال نموذج فريد جديد للعمل مع التذاكر، تعمل Suptask على تمكين الفرق الكاملة من المشاركة والمشاركة في عملية معالجة التذاكر. من خلال حل التذاكر الذي يتم تشغيله محليًا داخل مساحة عمل Slack الخاصة بك حيث يمكن للمستخدمين تمكين التذاكر في محادثاتهم لطلب التذاكر وتعيينها وتحديد أولوياتها وإلقاء نظرة عامة عليها والبحث عنها والرد عليها - دون مغادرة Slack. نحن نعمل على إنشاء أوقات استجابة أسرع لحل التذاكر، وتقريب الفرق من بعضها البعض، وتحسين رضا العملاء.
الفئات:
Productivity
برامج مكتب المساعدة

الموقع الإلكتروني: suptask.com

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بدائل

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Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

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