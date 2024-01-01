الجيل التالي من نظام التذاكر القائم على الذكاء الاصطناعي من فريق إلى فريق والذي يعمل على تمكين محادثاتك على Slack. مساعدتك في العثور على الإجابات الصحيحة وتحسين التعاون وتحقيق أوقات حل أسرع. جميع موظفيك يستخدمون Slack، فلماذا تجبرهم على مكان آخر لإدارة التذاكر؟ باستخدام نظام التذاكر الأصلي من Slack، يمكنك زيادة التعاون بين الفرق وتمكين عملية إصدار التذاكر الفعالة. من خلال نموذج فريد جديد للعمل مع التذاكر، تعمل Suptask على تمكين الفرق الكاملة من المشاركة والمشاركة في عملية معالجة التذاكر. من خلال حل التذاكر الذي يتم تشغيله محليًا داخل مساحة عمل Slack الخاصة بك حيث يمكن للمستخدمين تمكين التذاكر في محادثاتهم لطلب التذاكر وتعيينها وتحديد أولوياتها وإلقاء نظرة عامة عليها والبحث عنها والرد عليها - دون مغادرة Slack. نحن نعمل على إنشاء أوقات استجابة أسرع لحل التذاكر، وتقريب الفرق من بعضها البعض، وتحسين رضا العملاء.

الموقع الإلكتروني: suptask.com

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