Supsis

Supsis

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: supsis.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Supsis على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد نظام Supsis Live Support System برنامجًا شاملاً مصممًا لتحويل اتصالات العملاء في عملك. بفضل ميزة دمج قنوات الاتصال المختلفة، يمكن لعملائك التفاعل معك من خلال الدعم المباشر وروبوتات الدردشة وعمليات التكامل الأخرى. تتميز هذه المنصة متعددة الاستخدامات بقدرتها على أتمتة العمليات التجارية الخاصة بك. بفضل ميزات chatbot، يمكنك الرد بسرعة على الأسئلة المتكررة، وتصنيف الطلبات، وتعزيز رضا العملاء. بالإضافة إلى ذلك، تضمن القدرة على توفير الدعم المباشر والخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تجربة سلسة للزوار. لا تعمل Supsis على تعزيز رضا العملاء فحسب، بل تساهم أيضًا في نجاح عملك من خلال تمكينك من إدارة عمليات عملك بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الحية

الموقع الإلكتروني: supsis.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Supsis. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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