بدائل - Support Guy
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP)، التي تقدمها Google، عبارة عن مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تعمل على نفس البنية الأساسية التي تستخدمها Google داخليًا لمنتجات المستخدم النهائي، مثل بحث Google وGmail وتخزين الملفات وYouTube. إلى جانب مجموعة من أدوات الإدارة، فإنه يوفر سلسلة من الخدمات السحابية الم...
Zendesk
zendesk.com
شركة Zendesk هي شركة برمجيات خدمة عملاء أمريكية يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. وهي مدرجة في بورصة نيويورك بالرمز ZEN وهي أحد مكونات مؤشر Russell 2000. تأسست Zendesk في عام 2007 في كوبنهاغن، الدنمارك، ولديها 2000 موظف وتخدم 119000 عميل مدفوع الأجر في 150 د...
Intercom
intercom.com
Intercom عبارة عن منصة علاقات محادثة (CRP) تساعد الشركات على بناء علاقات أفضل مع العملاء من خلال تجارب مخصصة قائمة على المراسلة. يقع المقر الرئيسي لشركة Intercom في سان فرانسيسكو ولديها مكاتب إضافية في شيكاغو ودبلن وسيدني ولندن. اعتبارًا من فبراير 2017، أصبح لدى Intercom 100000 مستخدم نشط شهريًا. ا...
Verizon
verizon.com
Verizon هو مشغل شبكة لاسلكية أمريكي كان يعمل سابقًا كقسم منفصل لشركة Verizon Communications تحت اسم Verizon Wireless.
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat هو برنامج حديث للدردشة المباشرة مصمم للفرق التي ترغب في تحسين محادثات العملاء ✓ برنامج Freshchat للدردشة المباشرة من Freshworks.
Writesonic
writesonic.com
يجعل Writesonic من السهل جدًا عليك إنشاء مقالات عالية الأداء وصفحات مقصودة وإعلانات وأوصاف المنتجات والمزيد في ثوانٍ.
Smartsupp
smartsupp.com
يشبه موقع الويب الذي لا يحتوي على دردشة مباشرة متجرًا بدون مساعد مبيعات. ابدأ محادثة مع زوار موقعك وحوّلهم إلى عملاء سعداء.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot عبارة عن روبوت دردشة لـ Twitch وYouTube وTrovo يسمح لك بأتمتة دردشة البث المباشر الخاصة بك مع الإشراف والميزات الجديدة، مما يسمح لك بقضاء المزيد من الوقت في ترفيه المشاهدين.
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Appy Pie
appypie.com
لا توجد منصة لتطوير التعليمات البرمجية.
CustomGPT
customgpt.ai
تجربة فوائد الذكاء الاصطناعي المخصص مع CustomGPT: احصل على رؤى وحلول فريدة من نوعها مع الذكاء الاصطناعي المدرب على المحتوى الخاص بك
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
SendPulse
sendpulse.com
قم بأتمتة عملية التسويق الخاصة بك واجمع جميع قنوات التوصيل في منصة واحدة: البريد الإلكتروني، وإشعارات الويب، والرسائل النصية القصيرة، وفايبر. © 2021
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Norby AI
norby.io
احصل على chatbot مدعوم من ChatGPT لموقعك على الويب. انسخ والصق وصف المنتج/الخدمة أو الوثائق أو الأسئلة الشائعة وسيقدم Norby إجابات سريعة وصحيحة لعملائك.
Landbot
landbot.io
أقوى أداة إنشاء Chatbot بدون تعليمات برمجية قم بزيادة إيراداتك وخفض تكاليف التشغيل وإسعاد عملائك.
Payhip
payhip.com
Payhip هي أسهل طريقة لبيع التنزيلات والعضويات الرقمية. لا المهارات التقنية المطلوبة. قم بإنشاء واجهة متجر رقمية متكاملة خاصة بك. جربها مجانا!
Terminus
terminusplatform.com
يتيح لك Terminus تسليم رسائل مخصصة إلى الجماهير المناسبة بغض النظر عن مكان وجودهم.
Sprinklr
sprinklr.com
خدمة Sprinklr عبارة عن منصة سحابية موحدة لخدمة العملاء مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتيح تجربة سلسة للعملاء والوكلاء عبر أكثر من 30 قناة رقمية واجتماعية وصوتية، وتوفر رؤى قابلة للتنفيذ وقابلة للتطوير في الوقت الفعلي - مما يلغي الحاجة إلى أي حل آخر. خدمة Sprinklr - - تمكن العملاء من التفاعل مع علامتك الت...
Simple Phones
simplephones.ai
لا تفوت أي مكالمة من العميل. قم بإعادة توجيه مكالماتك الفائتة، أو احصل على رقم جديد، وسنقوم بالرد عليه باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Genesys Cloud
genesys.com
تعمل منصة مركز الاتصال Genesys Cloud CX على تمكين عملك من تقديم خدمة استثنائية عبر رحلة العميل. اكتشف تجربة تجربة العملاء الرائعة اليوم.
Coachvox AI
coachvox.ai
أنشئ نسخة الذكاء الاصطناعي لنفسك. للتدريب والتوجيه والإجابة على الأسئلة كما تفعل تمامًا. انسخ نفسك باستخدام الذكاء الاصطناعي المدرب على المحتوى الخاص بك وأسلوبك. قم ببناء الألفة مع جمهورك، وأضف قيمة لعملائك وقم بتمكين فريقك.
Selz
selz.com
قم بتنمية أعمالك التجارية عبر الإنترنت. بيع المنتجات الرقمية والمنتجات والخدمات المادية كلها من منصة واحدة بسيطة.
Gleen AI
gleen.ai
قم بإنشاء روبوت دردشة مخصص يعمل بالذكاء الاصطناعي ومدرب على مستنداتك سواء كنت شركة تتطلع إلى تبسيط عمليات خدمة العملاء الخاصة بك أو فردًا يبحث عن مساعدة سريعة وفعالة، يمكن لروبوت الذكاء الاصطناعي الخاص بنا تقديم الدعم الذي تحتاجه.
Capacity
capacity.com
القدرات عبارة عن نظام أساسي لأتمتة الدعم مدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي يربط مجموعتك التقنية بالكامل للإجابة على الأسئلة وأتمتة مهام الدعم المتكررة وبناء حلول لأي تحدي تجاري.
Whippy
whippy.ai
Whippy عبارة عن منصة قوية للاتصالات عبر الرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني، وهي مصممة لرفع إنتاجية الأعمال ومشاركة العملاء من خلال تقنية الأتمتة والذكاء الاصطناعي. تشمل المنتجات الرئيسية البريد الوارد للفريق، والحملات، والأتمتة، وتكامل الذكاء الاصطناعي، والتسلسلات، والتدفقات، والمراجعات. يعمل...
Leadoo
leadoo.com
Leadoo عبارة عن منصة تحويل تعمل على تحويل حركة المرور السلبية على موقع الويب الخاص بك إلى عملاء محتملين نشطين ونتائج أعمال ملموسة. نظرًا لأن 83% من قرارات الشراء تتم عبر الإنترنت، فإن فرص التحويل إلى موقع الويب لم تكن أعلى من أي وقت مضى. لكن معظم زوار الموقع سلبيون وغير مستعدين للشراء. في المتوسط، ي...