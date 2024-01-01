بدائل - SupplyPike

SoundCommerce

soundcommerce.com

تأسست SoundCommerce في سياتل في عام 2018 على يد أمازون وخبراء التجارة الرقمية الذين يعتقدون أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على "التفكير والتصرف مثل أمازون". SoundCommerce عبارة عن منصة لبيانات البيع بالتجزئة تعمل على تسريع نضج الأعمال والبيانات حتى تتمكن من اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى نمو مربح. تعمل...