SUPERMACHINE هي أداة لتوليد الصور تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهي تمكن المستخدمين من إنشاء صور بسرعة وسهولة لمجموعة واسعة من التطبيقات. إنه يسخر قوة أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء صور فريدة من بضع كلمات أو عبارات في غضون ثوانٍ. يمكن استخدام الصور في منشورات المدونات والصور المصغرة لمقاطع فيديو YouTube وأفكار NFT والنماذج الأولية للأزياء أو الهندسة المعمارية والمزيد. توفر الأداة أيضًا إمكانية الوصول إلى قاعدتي بيانات عامتين لصور الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المطالبات لتوليد الأفكار. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تنزيل الصور في حساباتهم. يعد استخدام SUPERMACHINE سريعًا وفعالًا وبأسعار معقولة، ولا يتطلب وحدات معالجة رسومات أو أجهزة باهظة الثمن. من السهل البدء، ما عليك سوى إدخال عبارة أو جملة في المربع والضغط على "إنشاء". وفي أقل من 15 ثانية، يمكن للمستخدمين الحصول على صورة والاستلهام من الإمكانيات.

الموقع الإلكتروني: supermachine.art

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