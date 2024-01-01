Summarify هي أداة مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر إمكانات التلخيص الشاملة. فهو يسمح للمستخدمين بإنشاء ملخصات موجزة من مصادر مختلفة، بما في ذلك المدونات وملفات PDF والنصوص ومواقع الويب ومقاطع فيديو YouTube. تهدف الأداة إلى استخلاص محتوى طويل بسرعة وتحويله إلى ملخصات سهلة الهضم. ويمكن للمستخدمين الوصول إلى Summarify من خلال تسجيل الدخول باستخدام الصورة الرمزية. لدى المستخدمين المجانيين قيود ويمكنهم إنشاء ما يصل إلى 10 ملخصات فقط. تقدم الأداة ملخصات فورية ومفصلة مع مجموعة من خيارات لغة الإخراج مثل لغة Pidgin، والماراثية، والتيلجو، والتركية، والتاميلية، والصينية اليوية، والفيتنامية. يمكن للمستخدمين أيضًا اختيار أنماط كتابة معينة، بما في ذلك لا شيء، Naval Ravikant، Elon Musk، Balaji Srinivasan، Joe Rogan، Jordan Peterson، والمزيد. يؤكد Summarify على الكفاءة، مما يتيح للمستخدمين لصق النص أو تحميل ملفات PDF للتلخيص. كما يوفر أيضًا خيار إدخال عناوين URL للويب أو عناوين URL للمدونة لإنشاء ملخصات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين توفير عناوين URL للفيديو أو الصوت على YouTube لاستخراج ملخصات مكثفة. يتضمن موقع الويب روابط لشروط خدمة الأداة وسياسة الخصوصية لضمان الشفافية والامتثال. Summarify هو أحد منتجات 1811 Labs ويتم تقديمه بطريقة مباشرة وعملية، بدون كلام تسويقي أو كلمات طنانة مفرطة.

الموقع الإلكتروني: summarify.me

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