بدائل - SuccessCOACHING
Interaction Design Foundation
interaction-design.org
دورات تصميم تجربة المستخدم عبر الإنترنت من قبل خبراء، مع شهادات معترف بها في الصناعة
Hone
honehq.com
رفع مستوى مهارات فريقك. يقدم Hone تدريبًا إداريًا قابلاً للتطوير يجمع بين أفضل تجارب التعلم المباشر في فئتها ومنصة تغيير السلوك.
SHRM
shrm.org
تعمل جمعية إدارة الموارد البشرية (SHRM) على إنشاء أماكن عمل أفضل حيث يزدهر أصحاب العمل والموظفين معًا. نظرًا لأن SHRM هي صوت كل الأشياء التي تعمل والعمال ومكان العمل، فهي أول خبير ومنظم وقائد فكري في القضايا التي تؤثر على أماكن العمل المتطورة اليوم. مع أكثر من 300.000 عضو تنفيذي في مجال الموارد البش...
HeartMath
heartmath.com
تم تأسيس HeartMath على يد Doc Childre في عام 1991 لمساعدة الأفراد والمنظمات والمجتمع العالمي على دمج ذكاء القلب في تجربتهم اليومية في الحياة.
Project Management Institute
pmi.org
نحن نعمل على تطوير الوظائف وتحسين النجاح التنظيمي وزيادة نضج مهنة إدارة المشاريع من خلال معاييرنا وشهاداتنا ومواردنا وأدواتنا وأبحاثنا الأكاديمية والمنشورات ودورات التطوير المهني وفرص التواصل المعترف بها عالميًا.
TalentPulse
talentpulse.net
قم بالتشخيص والتنبؤ ومنع الدوران الوظيفي باستخدام مجموعة Retensa الكاملة من حلول تحليلات المواهب.
The Forem
theforem.co
بنية تحتية قابلة للتطوير للتدريب الجماعي المباشر تتيح منصة Forem سهلة الاستخدام لقادة التعلم والتطوير تدريب ما يزيد عن 10 إلى 10000 موظف في وقت واحد.
Talaera
talaera.com
تدريب اللغة الإنجليزية للأعمال للفرق العالمية. من خلال حلول التعلم المخصصة وحسب الطلب لمكان عملك الدولي، تقدم Talaera تدريبًا للمحترفين الذين يتواصلون في بيئات سريعة الخطى عبر قنوات ومناطق زمنية وثقافات مختلفة. ساعد فرقك على تحسين مهارات التواصل التجاري لديهم - العروض التقديمية، والاجتماعات الافتراض...
Learnexus
learnexus.com
نحن نقدم حلولاً عبر الإنترنت للتدريب الجماعي للتحسين المستمر، وبرامج تدريب Lean Six Sigma والتدريب السريع.
HRDQ
hrdqstore.com
HRDQ هو ناشر لموارد التدريب لتطوير مهارات الأشخاص العظماء. تقدم الشركة مجموعة واسعة من المنتجات القائمة على الأبحاث والتي تشمل التقييمات الورقية وعبر الإنترنت، والألعاب التجريبية، وعمليات المحاكاة، وبرامج التدريب القابلة للتكرار.
DeGarmo
degarmo.com
تقوم مجموعة DeGarmo بتطوير وتوزيع حلول مبتكرة لتقييم المواهب وتطويرها لمساعدة العملاء على تحقيق أقصى قدر من نمو الإيرادات والإنتاجية واستقرار القوى العاملة.
StarAgile
staragile.com
تأسست StarAgile في عام 2016، وتطورت لتصبح عملاقًا رائدًا في مجال التدريب والاستشارات، حيث تساعد الطلاب والمهنيين في جميع أنحاء العالم من خلال تقديم تدريب عالمي المستوى عبر الإنترنت. نحن نستضيف مجموعة متحمسة من المحترفين الملتزمين بتلبية احتياجات الصناعة في ظل التطورات التكنولوجية المتغيرة باستمرار و...
Pryor Learning
pryor.com
باعتبارها شركة رائدة في مجال التعلم لأكثر من 40 عامًا، ساعدت بريور أكثر من 11 مليون شخص على تحقيق أهدافهم المهنية من خلال تقديم تدريب شامل وبأسعار معقولة ومريح في مجال الأعمال والامتثال والسلامة.
Cognician
cognician.com
تقوم Cognician بتنشيط تغيير سلوك الموظفين من خلال تجارب رقمية قابلة للتطوير وشخصية ومعتمدة على البيانات وتحقق تغييراً قابلاً للقياس في 30 يومًا أو أقل. يرتكز هذا النهج القائم على علم الأعصاب على العمل والمتابعة والتفكير والمشاركة الاجتماعية. تعتمد واجهة Cognician سهلة الاستخدام على الدردشة والتفاعلي...
Lingo Live
lingolive.com
بفضل برنامج التدريب على التواصل المخصص من Lingo Live، يمكنك تمكين فريقك بأكمله من المساهمة بثقة وتحقيق الأهداف الأكثر طموحًا لشركتك.
LEADx
leadx.org
حول مديري جيل الألفية إلى قادة قدامى مع LEADx! LEADx هو التدريب على القيادة الذي يستخدمه مديروك بالفعل. تجمع المنصة بين العلوم السلوكية والذكاء الاصطناعي ومحتوى الخبراء لتحسين سلوكيات القيادة ومشاركة الموظفين والإنتاجية بشكل ملموس.
Wildsparq
wildsparq.com
Wildsparq عبارة عن منصة لتطوير القيادة قائمة على الفريق لتنمية موظفيك على المستوى الشخصي والمهني. نحن نقدم نظامًا جذابًا ومتسقًا وبأسعار معقولة على نطاق واسع، ولكنه لا يزال مخصصًا ليناسب احتياجاتك التنظيمية.
Nexeo HR
nexeohr.com
تساعد Nexeo الباحثين عن عمل في العثور على أدوار في مركز الاتصال والتصنيع والشحن وغيرها من الصناعات الصناعية الخفيفة
Blind Zebra
blind-zebra.com
Blind Zebra هي شركة تدريب النخبة على المبيعات ونجاح العملاء تركز على التدريب الكامل على رحلة العملاء للفرق التي تتعامل مع العملاء. تم تصميم كل تدريبات Blind Zebra على منهجية Think-Do-Say™ البسيطة والقوية، والتي تركز أولاً وقبل كل شيء على الطاقة التي نجلبها معنا عندما "نظهر" - مع عميل أو عميل محتمل أ...
ChurnRX
churnrx.com
الطرق التقليدية تنتج نتائج تقليدية. يتخذ تدريب الخبراء في ChurnRX نهجًا غير تقليدي مع منهجيات مجربة تؤدي إلى نتائج مذهلة. نحن نصمم التدريب على المهارات لدينا، باستخدام بياناتك، من أجل التنفيذ العلمي لقواعد اللعبة والمهارات الصحيحة التي تؤدي إلى الاحتفاظ بالموظفين على نطاق واسع. إن فريق ChurnRX من خب...
EchoSpan
echospan.com
EchoSpan: شركة ردود الفعل 360 درجة