SubtitleO هي أداة قائمة على الويب مصممة لإضافة التسميات التوضيحية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يقوم بنسخ الصوت الموجود في الفيديو الخاص بك إلى نص، مما يؤدي إلى إنشاء تسميات توضيحية دقيقة. لا يتعلق الأمر فقط بإضافة نص؛ يتيح لك SubtitleO أيضًا تصميم هذه التسميات التوضيحية، بحيث تتوافق تمامًا مع الحالة المزاجية أو موضوع الفيديو الخاص بك. إنها أداة مثالية لجعل المحتوى الخاص بك أكثر سهولة وجاذبية لجمهور أوسع.

الموقع الإلكتروني: subtitleo.com

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