SubtitleO

SubtitleO

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الموقع الإلكتروني: subtitleo.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SubtitleO هي أداة قائمة على الويب مصممة لإضافة التسميات التوضيحية إلى مقاطع الفيديو الخاصة بك. باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يقوم بنسخ الصوت الموجود في الفيديو الخاص بك إلى نص، مما يؤدي إلى إنشاء تسميات توضيحية دقيقة. لا يتعلق الأمر فقط بإضافة نص؛ يتيح لك SubtitleO أيضًا تصميم هذه التسميات التوضيحية، بحيث تتوافق تمامًا مع الحالة المزاجية أو موضوع الفيديو الخاص بك. إنها أداة مثالية لجعل المحتوى الخاص بك أكثر سهولة وجاذبية لجمهور أوسع.
الفئات:
Productivity
برامج النسخ

الموقع الإلكتروني: subtitleo.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SubtitleO. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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