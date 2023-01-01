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Substack

Substack

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الموقع الإلكتروني: substack.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Substack على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يجعل Substack من السهل على الكاتب أن يبدأ رسالة إخبارية عبر البريد الإلكتروني تجني الأموال من الاشتراكات.

الموقع الإلكتروني: substack.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Substack. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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