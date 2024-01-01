بدائل - Submagic

Pictory

Pictory

pictory.ai

يمكّنك الذكاء الاصطناعي القوي في Pictory من إنشاء مقاطع فيديو بجودة احترافية وتحريرها باستخدام النص، دون الحاجة إلى مهارات فنية أو تنزيل برامج.

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

يساعدك vidIQ على اكتساب الأدوات والمعرفة اللازمة لتنمية جمهورك بشكل أسرع على YouTube وخارجه.

Minea

Minea

app.minea.com

Minea هي أداة البحث عن منتجات التجارة الإلكترونية النهائية. Minea يتتبع جميع الإعلانات على جميع الشبكات. يتم تتبع إعلانات فيسبوك، ومواضع المنتجات المؤثرة، وSnapspy، وجميع الشبكات. توقف عن دفع 149 يورو لـ Adspy لشبكة واحدة واكتشف Minea.

Bio Link

Bio Link

bio.link

يتيح لك الرابط الحيوي الارتباط بجميع صفحاتك - مواقع الويب، والمتجر، والمدونة، والمشاركات الاجتماعية، ومقاطع الفيديو، وأي شيء - مما يسهل على جمهورك اكتشاف كل المحتوى الخاص بك. ​​ تسمح منصات مثل Instagram وTwitter وTikTok برابط واحد فقط في السيرة الذاتية. باستخدام Bio Link، يمكنك استخدام رابط واحد ...

Predis

Predis

predis.ai

ChatGPT + Canva + Hootsuite = Predis.ai! الذكاء الاصطناعي - قم بإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو والدوائر ومنشورات الصور الفردية بلغة علامتك التجارية.

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

مكونات إضافية لخلاصات الوسائط الاجتماعية قابلة للتخصيص بالكامل لـ WordPress. اعرض خلاصات Facebook وInstagram وTwitter وYouTube - موثوق بها من قبل 1.3 مليون مستخدم.

Social Champ

Social Champ

socialchamp.io

أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للتحكم في الفضاء الرقمي. إدارة حسابات اجتماعية متعددة، وإنشاء منشورات تحتوي على صور أو مقاطع فيديو، وتنظيم الرسائل الواردة، وتحسين عائد الاستثمار، وتتبع التحليلات، وإنشاء التقارير، وتبسيط وأتمتة عملية إنشاء المحتوى باستخدام Social Champ.

Ripl

Ripl

ripl.com

يتيح Ripl للشركات الصغيرة إنشاء مقاطع فيديو متحركة ذات مظهر احترافي، وصور مجمعة، وعروض شرائح، ومنشورات صور ثابتة ذات طبقات في دقائق، بالإضافة إلى جدولتها أو نشرها على الفور على Facebook وInstagram وLinkedIn وTwitter وYouTube. كل ذلك من خلال تطبيقات متصفح الجوال وسطح المكتب سهلة الاستخدام.

Inflact

Inflact

inflact.com

مجموعة أدوات التسويق لـ Instagram قم بتكييف حساب Instagram الخاص بك للعمل باستخدام الأدوات الذكية - قم ببناء جمهور مستهدف، والتفاعل مع العملاء، وتخطيط المحتوى. ساعد العملاء المحتملين على اكتشاف منتجاتك وبناء الولاء لعلامتك التجارية في 3 خطوات.

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

أداة الارتباط الحيوي المجانية التي تستخدمها أفضل الشركات والمؤثرين. تعظيم تأثير كل مبادرة رقمية. مصممة للجوال. النتائج سحرية.

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

أتمتة الوسائط الاجتماعية لمواقع ومدونات WordPress. النشر التلقائي للمحتوى الخاص بك وإعادة مشاركته ونشره بشكل متكرر وجدولة تلقائية عبر منصات اجتماعية متعددة مثل Twitter وFacebook وLinkedIn وInstagram وPinterest وغيرها الكثير. قم تلقائيًا بمشاركة محتوى WordPress الخاص بك ومنشورات المدونة أو النصوص وا...

Connectio

Connectio

useconnectio.com

أتمتة وتحسين إعلانات الفيسبوك الخاصة بك.

Lnk.Bio

Lnk.Bio

lnk.bio

Lnk.Bio هي شركة ناشئة تملكها وتديرها امرأة سوداء. إنها واحدة من المنشئين الثلاثة لمساحة Link-in-Bio وهي: * هي ثاني أكبر خدمة ربط في السيرة الذاتية في جميع أنحاء العالم من حيث المبدعين/المستخدمين؛ * يشمل النطاقات: Lnk.bio وLnk.at وLn.ki * Lnk.Bio هو عنوان URL الأكثر شيوعًا والأقوى للارتباط في السيرة...

LiveReacting

LiveReacting

livereacting.com

قم بتشغيل البث المباشر التفاعلي. يساعدك LiveReacting في الحصول على المزيد من المتابعين والمشاركة عن طريق إضافة مقاطع الفيديو والألعاب والعد التنازلي واستطلاعات الرأي المسجلة مسبقًا إلى البث الخاص بك.

Collabstr

Collabstr

collabstr.com

البحث عن المؤثرين وتوظيفهم في ثواني. ابحث عن الشخصيات المؤثرة على Instagram وTikTok وYouTube لإنشاء محتوى فريد لعلامتك التجارية.

Inksprout

Inksprout

inksprout.co

أنشئ مقاطع فيديو اجتماعية جذابة وصغيرة الحجم في ثوانٍ من مدونتك باستخدام التسميات التوضيحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

Trendsmap

Trendsmap

trendsmap.com

رؤى تويتر لمساعدة أعمالك - قم بتحليل أي موضوع عالميًا أو حسب المنطقة بالتفصيل. قم بإنشاء تصورات فريدة تعتمد على الخريطة توضح نشاط التغريدات عبر بلد ما أو منطقة ما أو العالم. تسمح لك أدوات الاستعلام والتصفية القوية لدينا بالتركيز على مجال اهتمامك المحدد.

Dubb

Dubb

dubb.com

منصة اتصالات الفيديو التي تركز على المبيعات في العالم - فيديو بنفسك

ShopMyInfluence

ShopMyInfluence

shopmyinfluence.com

أداة التسويق المؤثر الأساسية لحملاتك.

Ad Targeting

Ad Targeting

adtargeting.io

AdTargeting عبارة عن أداة لاستهداف الاهتمامات على Facebook تساعد المعلنين في العثور على الآلاف من الاهتمامات المخفية على Facebook.

PowerIn

PowerIn

powerin.io

PowerIn هي أفضل أداة لتعزيز نشاطك على LinkedIn من خلال إنشاء تعليق تلقائيًا باستخدام ChatGPT. ضع تواجدك على الإنترنت في وضع الطيار الآلي

Trend Watchers

Trend Watchers

trendwatchers.co

يقوم Trend Watchers بإخطار منشئي المحتوى حول اتجاهات الإنترنت عبر أكثر من 30 فئة ويوضح لهم كيفية الاستفادة منها باستخدام Viral Video Maker الخاص بنا. يمكن أيضًا استخدام اتجاهاتنا لأفكار الأعمال والدروبشيبينغ وتحسين محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي وأشياء أخرى كثيرة.

LiveCaster 3

LiveCaster 3

livecaster.in

Livecaster هو تطبيق قائم على نظام التشغيل Windows يسمح للمستخدمين بالبث المباشر لمقاطع الفيديو المسجلة مسبقًا على Facebook وYouTube ومنصات الفيديو المباشرة الأخرى. كما أنه يدعم حسابات الوسائط الاجتماعية المتعددة. احصل على المزيد من المشاهدات واحصل على جمهور أكبر باستخدام مقاطع الفيديو المباشرة لتسوي...

Growapp

Growapp

growapp.digital

أداة لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي مدعومة من IA لكتابة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي والموافقة عليه وجدولته وتحليله ومقارنته.

Hypage

Hypage

hypage.com

تتيح لك صفحة Hy.page البيع في الرابط الحيوي الخاص بك. من خلال التكامل مع Stripe وPaypal، يمكنك جمع تبرعات المعجبين والطلبات المدفوعة وبيع المنتجات والعضويات للمحتوى الحصري.

Curator

Curator

curator.io

أسهل طريقة لإضافة خلاصة اجتماعية إلى موقعك مجانًا Curator هو مجمع مجاني لوسائل التواصل الاجتماعي يساعدك على جمع المحتوى وعرضه. قم بإعداد خلاصتك في أقل من 5 دقائق.

Engage AI

Engage AI

engage-ai.co

يقوم Engage AI بإنشاء تعليقات لك لإشراك العملاء المحتملين على LinkedIn على نطاق واسع. وفر ساعات من كتابة التعليقات لجذب العملاء المحتملين وتحقيق تحويلات أسرع مع كل نقطة اتصال مضافة.

InstaPlug

InstaPlug

instaplug.app

اسرق الأضواء على الفور باستخدام InstaPlug! قم بإنشاء أدوات Instagram مجانية وملفتة للنظر، وقم بتصفية خلاصتك مثل السحر، وقم بتحويلها إلى أداة عرض رائعة. سريعة وسهلة وموثوقة!

Digital A.I Bot

Digital A.I Bot

digital-ai-bot.com

هل سئمت من الرد على نفس الأسئلة المتكررة طوال اليوم من عملائك؟ هل سئمت من السهر لوقت متأخر من الليل للتحقق من الرسائل المباشرة الواردة من العملاء؟ الآلاف من البيانات التي تطرح أفكارك طوال الوقت؟ حسنا، لا داعي للقلق بعد الآن! لقد أنشأنا وحصلنا على الأذونات المتقدمة من Facebook حتى لا تضطر إلى ذلك. لم...

Dazzlink

Dazzlink

dazzl.ink

Dazzlink هو حل لإدارة الارتباط يسمح للمستخدم بدمج المحتوى/المادة في رابط واحد. يمكن للمستخدمين إدراج روابط الوسائط الاجتماعية أو إنشاء مجموعة وسائط أو تضمين أي معلومات أساسية على الصفحات المخصصة. يمكن للمستخدمين أيضًا إضافة أيقونات اجتماعية وصور مصغرة ومعاينات فيديو وما إلى ذلك، والاحتفاظ بصفحات متع...

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