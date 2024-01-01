بدائل - Style Arcade
Triple Whale
triplewhale.com
يقوم Triple Whale بتجميع المقاييس من جميع الأدوات التي تستخدمها مباشرة في جيبك. نحن نبسط ونبلغك ونوفر لك الوقت!
Creatio
creatio.com
Creatio (المعروف سابقًا باسم bpm'online) هو حل منخفض التعليمات البرمجية كخدمة (SaaS) لإدارة العمليات وإدارة علاقات العملاء (CRM). اعتبارًا من عام 2020، تتكون مجموعة حلول Creatio من Studio Creatio (منصة منخفضة التعليمات البرمجية)، وSales Creatio (برنامج أتمتة قوة المبيعات)، وMarketing Creatio (أداة أ...
Bright Data
brightdata.com
BrightData (المعروفة سابقًا باسم Luminati Networks): البنية التحتية لجمع البيانات. شبكات الوكيل وأدوات جمع البيانات التي تستخدمها شركات Fortune 500
Repsly
repsly.com
كيف تفوز الفرق الميدانية الذكية في تجارة التجزئة رؤى في الوقت الحقيقي حول تنفيذ البيع بالتجزئة وأداء المبيعات. أدوات تسويق وترويج وتنفيذ مبيعات أكثر ذكاءً لفريقك الميداني. كل ما تحتاجه للفوز على الرف.
smartscout
smartscout.com
كل ما تحتاجه لإنشاء قوائم يحبها العملاء وخوارزميات أمازون. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء قوائم بالكلمات الرئيسية الصحيحة والرسالة الصحيحة تمامًا مثل الخبير ولكن في بضع دقائق قصيرة فقط
DataWeave
dataweave.com
DataWeave عبارة عن منصة لتمكين التجارة الرقمية قائمة على SaaS وتوفر تحليلات الرف الرقمي وحلول التسعير الديناميكية للعلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة. تعمل منصة تمكين التجارة الرقمية وتحسين القنوات الخاصة بالشركة على تمكين العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية وتجار التجزئة من تسري...
Zoined
zoined.com
تحويل بياناتك إلى رؤى أعمال قابلة للتنفيذ. في أي مكان، في الوقت الحقيقي. ZOINED® هو حل تحليلي قائم على السحابة لتجار التجزئة والمطاعم وتجار الجملة. كن جاهزًا للعمل خلال 24 ساعة. املأ البريد الإلكتروني الخاص بالعمل لتصفح العرض التوضيحي.
Purple
purple.com
يعد اللون الأرجواني أفضل تقدم تقني للمراتب منذ 80 عامًا. تأتي المراتب والوسائد لدينا مع توصيل مجاني وإرجاع مجاني وتجربة لمدة 100 ليلة.
Syte
syte.ai
ينقطها. تسوقها. قم بتعزيز أداء التجارة الإلكترونية من خلال تجربة البحث المرئي التي تربط المتسوقين بالمنتجات التي يحبونها.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai هي واحدة من أولى منصات الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة في العالم والتي تمكن المؤسسات الكبيرة حول العالم من بناء مجموعة واسعة من التطبيقات التي تدعم الذكاء الاصطناعي عبر سير العمل والوظائف. يقدم Vue.ai قيمة على عكس أي حل نقطي آخر يجمع بيانات الصور والفيديو والنص من جميع أنحاء المؤسسة، ويفك تشف...
Ai Palette
aipalette.com
تساعد Ai Palette شركات السلع الاستهلاكية سريعة الحركة على إنشاء منتجات تفوز بالمستهلكين باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. تحدد تقنية Ai Palette الحاصلة على براءة اختراع اتجاهات المستهلكين في الوقت الفعلي، وتكشف عن دوافع المستهلكين ودوافعهم، وتساعد في إنشاء مفاهيم المنتج التي تلبي احتياجات الم...
Sweet Analytics
sweetanalytics.com
تحليلات حلوة، في قلب جميع بياناتك. تتواصل Sweet مع جميع منصات التسويق التي تعرفها وتحبها وتضعها كلها تحت سقف واحد. مساعدتك على فهم كيفية الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم لدفع أعمالك إلى الأمام. ما نقوم به... بيانات العملاء لفهم عملائك، عليك أولاً أن تفهم جميع تفاعلاتهم. بفضل الفهم العميق لكل عميل من عملا...
refive
refive.io
يعمل Refive على تمكين تجار التجزئة من جمع بيانات العملاء داخل المتجر بسهولة، وزيادة المشاركة وتعزيز الاحتفاظ بالعملاء عبر الإيصالات الرقمية الذكية. تستخدم فرق عمليات البيع بالتجزئة والتسويق والتجارة الإلكترونية refive كمنصة لالتقاط بيانات العملاء وجمع التعليقات في الوقت الفعلي وتقديم عروض مخصصة وتشغ...
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® هي الشركة الرائدة عالميًا في منتجات SaaS الخاصة بالتنفيذ التجاري. توفر مجموعة التنفيذ التجاري الخاصة بنا للعلامات التجارية وتجار التجزئة والوسطاء والموزعين المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات أفضل، عبر الإنترنت وفي المتجر. تدعم منصة Wiser مجموعة متنوعة من حالات الاستخدام، بدءًا من الوعي...
ChannelMix
channelmix.com
من خلال منصة شاملة ومجموعة شاملة من منتجات التحليلات، توفر ChannelMix للعلامات التجارية والوكالات الرائدة مسارًا واضحًا لقياس عائد الاستثمار التسويقي وتنميته. تعد ChannelMix رائدة في قياس التسويق الجاهز للمستقبل من خلال تتبع تحليلات الطرف الأول ونماذج البيانات التي تقدم رؤى أكثر دقة واستدامة وتأثيرً...
ContactPigeon
contactpigeon.com
منصة Omnichannel لمشاركة العملاء أرسل رسائل مخصصة ومتعددة القنوات وفي الوقت المناسب تمامًا. حل إشراك العملاء متعدد القنوات الحائز على جوائز للحصول على نتائج يمكن التنبؤ بها للتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة.
Bmatched
bmatched.ai
Bmatched عبارة عن SaaS لذكاء السوق يعتمد على الذكاء الاصطناعي. نحن نقدم رؤى مفصلة للسوق، وخاصة في المجوهرات والأزياء. تستفيد منصتنا من نماذج الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى السوق في الوقت الفعلي، مما يمكّن العلامات التجارية من اتخاذ قرارات استراتيجية تعتمد على البيانات. تساعد Bmatched تجار التجزئة في تح...
SupplyPike
supplypike.com
SupplyPike عبارة عن نظام أساسي لإدارة الخصومات يمكّن الموردين من تحديد خصومات بائعي التجزئة واستردادها بسهولة مع منع خسائر الإيرادات في سلسلة التوريد الخاصة بهم. تساعد SupplyPike فرق التمويل وسلسلة التوريد والعملاء في 500 من أفضل موردي التجزئة، بما في ذلك Blackstone Products وEagle Family Foods وE.T...
SoundCommerce
soundcommerce.com
تأسست SoundCommerce في سياتل في عام 2018 على يد أمازون وخبراء التجارة الرقمية الذين يعتقدون أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على "التفكير والتصرف مثل أمازون". SoundCommerce عبارة عن منصة لبيانات البيع بالتجزئة تعمل على تسريع نضج الأعمال والبيانات حتى تتمكن من اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى نمو مربح. تعمل...
Premise
premise.com
Premise عبارة عن منصة للبيانات والتحليلات تعمل على تمكين صناع القرار بمعلومات قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. من خلال الجمع بين قوة شبكة عالمية من المساهمين على أرض الواقع مع علوم البيانات الرائدة في الصناعة والتعلم الآلي، الفرضية هي "مصدر الحقيقة الأرضية".
Scan Unlimited
scanunlimited.com
المصدر أسرع. المصدر أكثر ذكاءً. يعد ScanUnlimited أسرع طريقة لتجار الجملة للعثور على منتجات عالية الربح وعالية الطلب دون الحاجة إلى البحث عن أوراق المنتجات. يمكنك العثور على المنتجات الفائزة بسرعة باستخدام برنامج البيع بالجملة البديهي وسهل الاستخدام من ScanUnlimited.
First Insight
firstinsight.com
تقدم First Insight منصة قرار من الجيل التالي تمكن المصممين والتجار ومديري العلامات التجارية والمشترين وفرق التسويق من الإجابة على الأسئلة الرئيسية التي يواجهونها كل يوم من خلال إشراك المستهلكين في الاستطلاعات الرقمية المصممة خصيصًا لصناعة البيع بالتجزئة. يستخدم قادة البيع بالتجزئة منصة الاختبار الرق...
i2o Retail
i2oretail.com
تقدم i2o رؤى قابلة للتنفيذ للبيع بالتجزئة في منصة برمجية واحدة يمكن للعلامات التجارية استخدامها لدفع أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بها
ThirdChannel
thirdchannel.com
توفر ThirdChannel الحل التكنولوجي الوحيد للبيع بالتجزئة داخل المتجر وعلى الإنترنت والذي يقوده خبراء متحمسون للعلامات التجارية. إن تزويد مندوبي العلامات التجارية المهرة والمتحمسين بالتكنولوجيا السحابية القوية يسمح لهم بإجراء تحسينات ذكية للمبيعات في كل من بيئات التجارة الإلكترونية وداخل المتجر. تم إن...
Retail Report
retailreport.com
تقرير البيع بالتجزئة عبارة عن حل برمجي لإدارة مراكز التسوق وتحليلات البيع بالتجزئة غني بالميزات يُحدث ثورة في الطريقة التي تدير بها أصولك. تم تصميم ميزاتنا المبتكرة لمواجهة التحديات الفريدة لصناعة البيع بالتجزئة، مما يضمن النمو المربح في البيئة التنافسية الحالية. يمكنك تعزيز أداء مركز التسوق الخاص ب...
retailMetrix
retailmetrix.io
RetailMetrix عبارة عن منصة كاملة لتحليل البيانات لتجار التجزئة وتتمثل مهمتها في تمكين تجار التجزئة من الحصول على قيمة من بياناتهم. نقوم بمعالجة وتخزين بيانات المبيعات والعمالة والعملاء باستخدام أحدث تقنيات مستودعات البيانات. تسمح لوحات المعلومات والتقارير الخاصة بنا لبائعي التجزئة بالعثور بسهولة على...
Skupos
skupos.com
ربط صناعة البيع بالتجزئة - تعمل Skupos على تشغيل تجارة التجزئة الأكثر ذكاءً والأكثر ربحية من خلال ربط المتاجر المستقلة والعلامات التجارية والموزعين على منصة واحدة.
Alloy.ai
alloy.ai
Alloy.ai هو برج لمراقبة الطلب والمخزون تم تصميمه خصيصًا لمساعدة العلامات التجارية للسلع الاستهلاكية على بيع المزيد من المنتجات وتوفير الوقت وحل تحديات سلسلة التوريد المعقدة. تم تصميم Alloy.ai على منصة بيانات مدعومة بأكثر من 850 موصلًا مُصممًا مسبقًا والتي تدمج بيانات نقاط البيع اليومية على مستوى متج...
SPS Commerce
spscommerce.com
تمكّنك SPS Commerce Analytics من الحصول على مصدر واحد لبيانات البيع حتى تتمكن من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل لشركتك. التنبؤ والتخطيط والتنفيذ بدقة لزيادة المبيعات وتحسين المخزون وتطوير العلاقات الاستراتيجية مع المشترين. باستخدام SPS Analytics، يمكنك الوصول إلى بيانات البيع الأكثر شمولاً ومجموعة من أدوات...
Numerator
numerator.com
توفر Numerator Insights للمصنعين وتجار التجزئة رؤية لسلوكيات المستهلك متعددة القنوات، بما في ذلك تبديل العلامة التجارية والقناة، والتغلغل في المنازل، وملفات تعريف المتسوقين ضمن نظام أساسي سهل الاستخدام. تقدم Numerator Insights أكثر من 35 تقريرًا مرنًا لتوفير إجابات أسرع وأعمق حول سلوك المستهلك في ال...