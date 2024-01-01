بدائل - Style Arcade

Numerator

numerator.com

توفر Numerator Insights للمصنعين وتجار التجزئة رؤية لسلوكيات المستهلك متعددة القنوات، بما في ذلك تبديل العلامة التجارية والقناة، والتغلغل في المنازل، وملفات تعريف المتسوقين ضمن نظام أساسي سهل الاستخدام. تقدم Numerator Insights أكثر من 35 تقريرًا مرنًا لتوفير إجابات أسرع وأعمق حول سلوك المستهلك في ال...