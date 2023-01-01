WebCatalog
STUDY4

STUDY4

study4.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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STUDY4 - تعلم اللغة الإنجليزية واستعد لامتحانات TOEIC وIELTS وSAT وACT وGRE وGMAT عبر الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: study4.com

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