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StreetArtNews، التي أسسها روم ليفي عام 2009، هي مجلة رائدة مخصصة للفن الحضري، وتوفر تغطية شاملة لفن الشارع والكتابة على الجدران والحركات الثقافية ذات الصلة. باعتباره الدليل النهائي لعالم فن الشارع، فهو يعرض الأخبار ومراجعات المعارض ومقابلات الفنانين والتحليلات المتعمقة. قام فريق التحرير، بقيادة ليفي بصفته رئيس التحرير، بتأسيس المنصة كمصدر موثوق لعشاق الفن والمهنيين على حدٍ سواء.

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