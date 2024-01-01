بدائل - Streem
Vectary
vectary.com
أنشئ تجارب تفاعلية ثلاثية الأبعاد لتوصيل أفكارك. تعرف على Vectary، وهي عبارة عن منصة عبر الإنترنت لإنشاء وإدارة تصميمات ثلاثية الأبعاد تفاعلية تلهم المشكلات وتثقيفها وحلها. لا يوجد تنزيلات، لا رمز - كل ذلك في المتصفح.
Zoho Lens
zoho.com
المساعدة التفاعلية عن بعد باستخدام الواقع المعزز. قم بإلقاء نظرة على المشاكل في المعدات - بدءًا من آلات المصانع إلى الخوادم - في أي لحظة، مباشرة من مكتبك، من خلال الوصول إلى كاميرا الهاتف الذكي الخاصة بالمستخدم في الموقع البعيد.
Vossle
vossle.ai
Vossle عبارة عن منصة SaaS لتطوير WebAR بدون كود والتي يمكن للشركات من خلالها إنشاء واقع معزز في أقل من دقيقة واحدة. يتطلب الأمر تنزيلات بدون تطبيق لتجربة الهدف العالمي أو الحملات المستندة إلى هدف الصورة أو الألعاب أو المحاولات القائمة على اكتشاف الوجه باستخدام محرك AR + AI الأساسي من Vossle.
ViewAR
viewar.com
سيتيح لك ViewAR SDK الاستفادة من جميع أنظمة التتبع المتاحة مثل Wikitude وvisionLib وVuforia وPlacenote و6d.ai وغيرها الكثير. يمكنك إما إنشاء تطبيقات باستخدام أداة إنشاء التطبيقات فقط عن طريق تصميم التطبيق وملؤه، أو يمكنك إنشاء تطبيقاتك الخاصة باستخدام viewar-api. التحقق من ذلك في: www.viewar.com
Variant Launch
launchar.app
WebAR على iOS وAndroid - بدون تطبيق، قم بتشغيل تجربة الواقع المعزز الخاصة بك في المتصفح من أي رابط أو رمز QR باستخدام Javascript SDK البسيط الخاص بنا. تتبع الجودة الأصلية بدون تكلفة لكل مشاهدة. بعد إنشاء ما يقرب من 100 تجربة للواقع المعزز، ألقينا نظرة طويلة ودقيقة على نقاط الضعف التي شعرنا بها مع خد...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK هي أداة لتطوير تطبيقات الواقع المعزز. يمكنك بسهولة إنشاء تطبيقات الواقع المعزز الخاصة بك باستخدام MAXST AR SDK. فيما يلي الميزات المضمنة في MAXST AR SDK. - متعقب الفضاء - متتبع الكائنات (الهدف: كائنات ثلاثية الأبعاد يتراوح حجمها بين 0.3 م إلى 1.5 م) - متعقب الصور (الهدف: صور ثنائية الأب...
Vidinoti
vidinoti.com
يقدم Vidinoti منصة سهلة الاستخدام لإنشاء ونشر وإدارة محتويات الواقع المعزز المحلية.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR عبارة عن منصة سحابية تمكن المستخدمين من إنشاء حلول الواقع المعزز وتصور المنتجات وتجارب الحوسبة المكانية دون مهارات البرمجة. تعمل المنصة على تبسيط عملية التطوير من خلال توفير واجهة السحب والإفلات التي تمكن المستخدمين من إنشاء تجارب غامرة باستخدام النماذج ثلاثية الأبعاد والرسوم المتحركة والصور ...
Onirix
onirix.com
منصة الواقع المعزز بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو SDK التي تساعدك على إنشاء محتوى AR على الويب واستضافته ونشره ومشاركته. يمكن الوصول إليه لأكثر من 4.5 مليار مستخدم عالمي لنظامي IOS وAndroid وتوافق 92.94% من الأجهزة في جميع أنحاء العالم. Web AR ليس تطبيقًا مطلوبًا، وهو الطريقة الأسرع...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu هو متجرك الشامل لتصور المنتجات وسرد القصص من خلال الواقع ثلاثي الأبعاد والواقع المعزز. نحن نساعد العلامات التجارية على زيادة المبيعات والوعي والمشاركة من خلال منصة الاستوديو الخاصة بنا. باستخدام Studio، يمكنك إنشاء تجارب ثلاثية الأبعاد والواقع المعزز وإدارتها ونشرها عبر منصات مختلفة مع كل ما ت...
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture عبارة عن منصة للواقع المعزز للتعاون في التصميم تتيح عرض النماذج ثلاثية الأبعاد بتنسيق AR.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR عبارة عن إدارة أصول سحابية للواقع الممتد ومنصة نشر ذاتية الخدمة لمستخدمي B2B. فهو يجمع تقنيات AR/VR مختلفة مثل AR.js وQuick Look و8th Wall لـ WebAR، وأيضًا ARKit/ARCore لتطبيقات Android وiOS ويسهل الوصول عبر واجهة ويب موحدة دون بذل جهود تطوير إضافية. ومن خلال واجهة الويب نفسها، يمكن للمستخدمين...
ARGear
argear.io
ARGear هو برنامج الواقع المعزز القائم على SaaS لمساعدة مطوري التطبيقات على تنفيذ ميزات ومحتويات Snapchat مثل AR لتطبيقاتهم الخاصة. تختلف منصة ARGEAR عن حلول الواقع المعزز الأخرى، فهي لا توفر فقط AR SDK الكل في واحد، بل توفر أكثر من 6000 محتوى AR متنوعًا من ملصقات الواقع المعزز إلى الصور الرمزية. سيو...
Wikitude
wikitude.com
تعد Wiktitude، إحدى شركات Qualcomm، الشركة الرائدة الشهيرة في تكنولوجيا الواقع المعزز للهواتف المحمولة (AR) والشركة التي تقف وراء عدد من حلول الواقع المعزز الحائزة على جوائز للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والنظارات الذكية. تتوفر تقنية الواقع المعزز المطورة داخليًا بالكامل من خلال منتجها الأساسي، Wi...
EasyAR SDK
easyar.com
توفر EasyAR Mega حلاً سحابيًا للواقع المعزز على مستوى المدينة، وتعمل على تمكين الثقافة والسياحة ومنطقة الأعمال والتعليم والصناعة والعديد من الشركات الأخرى من خلال مخطط استحواذ مرن وقدرة رائدة على رسم الخرائط والتوطين وسلسلة أدوات سهلة الاستخدام.
Augment
augment.com
Augment عبارة عن منصة للواقع المعزز تتيح للمستخدم تصور المنتجات ثلاثية الأبعاد في بيئة حقيقية وفي الوقت الفعلي من خلال الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي.
Zapworks
zap.works
Zapworks هي منصة WebAR حائزة على جوائز. يمكنك إنشاء تجارب WebAR المؤثرة وإدارتها ونشرها باستخدام مجموعتنا من الأدوات الإبداعية ومجموعات SDK والعلامات التجارية المخصصة وحلول الاستضافة ونظام إدارة المحتوى القوي. من خلال حلول بدون تعليمات برمجية أو تعليمات برمجية منخفضة أو حلول تعليمات برمجية مخصصة، تع...
Viewabo
viewabo.com
يسمح Viewabo لوكلاء الدعم بإرسال رابط للوصول إلى كاميرات هواتف العملاء لمعرفة ما يرونه دون مطالبة العملاء بتثبيت التطبيق. من خلال تمكين الشركات من رؤية الأشياء بالطريقة التي يراها عملاؤها، تعمل Viewabo على تمكين فرق خدمة العملاء من خلال تقديم تشخيص أكثر بساطة وعملية حل المشكلات. يؤدي ذلك إلى تقليل ا...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: إحداث ثورة في المستقبل مع XR Solutions نظرة عامة على الشركة يقع SynergyXR في مدينة آرهوس النابضة بالحياة بالدنمارك، ويعتبر منارة للابتكار في مشهد الواقع الممتد (XR). لقد ولدنا من فهم عميق لقطاعي التصنيع والطاقة، وتطورنا لنصبح قوة هائلة، متخصصة في جلب أدوات الواقع المعزز والافتراضي إلى طلي...
Oculavis
oculavis.de
تم تصميم oculavis SHARE للارتقاء بدعم العملاء لمصنعي الآلات إلى المستوى التالي. توقف عن السفر حول العالم من أجل الخدمة. قم بتوفير وثائق الآلة عبر الواقع المعزز للمستخدمين النهائيين لديك أو تواصل مباشرة مع وجهة نظر عملائك وحل المشكلات عن بعد.
Telepresenz
telepresenz.com
Telepresenz® هو نظام قائم على الواقع المعزز والتوجيه عن بعد ونظام سير العمل الرقمي الذي يمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من الأجهزة بما في ذلك النظارات الذكية للوصول إلى الخبراء عن بعد وتشخيص الأصول في الميدان وتقييمها واستكشاف أخطائها وإصلاحها عن بعد. يتيح Telepresenz الاتصال في الوقت الفعلي ثنائي ال...
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
AR Genie
argenie.ai
AR Genie هي أداة مساعدة مرئية عن بعد مدعومة بالذكاء الاصطناعي والواقع المعزز (AR) ونموذج اللغات الكبيرة (L.L.M.). إنه يمكّن الخبراء من التعاون عالميًا مع الفنيين أو العملاء للمساعدة والتوجيه بصريًا باستخدام التعليقات التوضيحية للواقع المعزز على الفيديو المباشر لحل المشكلات الفنية المعقدة عن بُعد. تس...
XMReality
xmreality.com
توفر XMReality حلاً للمساعدة البصرية عن بعد مصممًا لمؤسستك، ودائمًا ما يكون آمنًا تمامًا وقابلاً للتخصيص ليتوافق مع علامتك التجارية. تم تعزيز XMReality بواسطة الواقع المعزز ومصمم لسهولة الاستخدام، وهو قوي بما يكفي لجعل حل المشكلات عن بعد أسرع من أي وقت مضى ولا يزال بسيطًا بما يكفي ليستخدمه أي شخص في...
SightCall
sightcall.com
SightCall هي المنصة السحابية الرائدة للفيديو المدعومة بالواقع المعزز على مستوى العالم، حيث تقدم تفاعلات مباشرة عن بعد بين الشركات والعملاء في كل قارة حول العالم. في عالم متصل يعتمد على الهاتف المحمول أولاً، تتمتع الشركات التي تستفيد من SightCall بالقدرة على رؤية ما يراه عملاؤها وتوجيههم عن بُعد. مع ...
Help Lightning
helplightning.com
يوفر برنامج المساعدة عن بعد الخاص بـ Help Lightning خدمات تعاون عبر الفيديو تمكن خبراء الشركة من العمل جنبًا إلى جنب تقريبًا مع أي شخص يحتاج إلى المساعدة، في أي مكان في العالم. يطبق الحل القائم على السحابة الخاص بالشركة ميزات الواقع المعزز، بما في ذلك دمج تدفقي فيديو واستخدام التعليقات التوضيحية ثلا...
AIRe Link
aire.link
AIRe Link هي أداة احترافية للتواصل عن بعد مع العملاء. يمكنك توفير المال والوقت، ونقل معرفتك إلى الجيل القادم من الفنيين.