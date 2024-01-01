بدائل - Streem

Telepresenz

telepresenz.com

Telepresenz® هو نظام قائم على الواقع المعزز والتوجيه عن بعد ونظام سير العمل الرقمي الذي يمكن استخدامه مع مجموعة متنوعة من الأجهزة بما في ذلك النظارات الذكية للوصول إلى الخبراء عن بعد وتشخيص الأصول في الميدان وتقييمها واستكشاف أخطائها وإصلاحها عن بعد. يتيح Telepresenz الاتصال في الوقت الفعلي ثنائي ال...