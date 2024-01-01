بدائل - StreamBIM
SketchUp
sketchup.com
SketchUp هو برنامج كمبيوتر للنمذجة ثلاثية الأبعاد لمجموعة واسعة من تطبيقات الرسم مثل التصميم المعماري والتصميم الداخلي وهندسة المناظر الطبيعية والهندسة المدنية والميكانيكية وتصميم الأفلام وألعاب الفيديو. وهو متوفر كتطبيق على شبكة الإنترنت، SketchUp Free، وإصدار مجاني، SketchUp Make، وإصدار مدفوع مع ...
AutoCAD Web
autodesk.com
أوتوكاد. في أى مكان. احصل على وصول سريع وفي أي وقت إلى رسومات CAD باستخدام تطبيق الويب AutoCAD. AutoCAD هو برنامج تصميم وصياغة تجاري بمساعدة الكمبيوتر. تم تطوير أوتوكاد وتسويقه بواسطة أوتوديسك، وتم إصداره لأول مرة في ديسمبر 1982 كتطبيق سطح مكتب يعمل على أجهزة الكمبيوتر الصغيرة المزودة بوحدات تحكم ا...
SOLIDWORKS
solidworks.com
تقدم SOLIDWORKS أدوات برمجية ثلاثية الأبعاد كاملة تتيح لك إنشاء بياناتك ومحاكاتها ونشرها وإدارتها. منتجات SOLIDWORKS سهلة التعلم والاستخدام، وتساعدك على تصميم المنتجات بشكل أفضل.
Vectorworks Cloud
vectorworks.net
Vectorworks Cloud Services هو البرنامج الوحيد الذي يمكنه الاحتفاظ بملفات Vectorworks الخاصة بك في متناول يدك من خلال ثلاث طرق يمكنك من خلالها الوصول إلى ملفاتك من هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر.
Trimble Connect
connect.trimble.com
يستخدم Trimble Connect for HoloLens الواقع المختلط لتنسيق المشروع من خلال توفير محاذاة دقيقة للبيانات الثلاثية الأبعاد في موقع العمل، مما يمكّن العمال من مراجعة نماذجهم المتراكبة في سياق البيئة المادية.
Snaptrude
snaptrude.com
Snaptrude هو برنامج نمذجة ثلاثية الأبعاد (BIM) قائم على الويب للمهندسين المعماريين والمصممين. يستخدم المصممون Snaptrude لإنشاء مباني أفضل بشكل أسرع بمساعدة البيانات والأتمتة. على عكس أدوات التصميم الأخرى، يسمح Snaptrude بالتعاون متعدد اللاعبين مما يمكّن فرق المشروع من التصميم معًا.
TestFit
testfit.io
TestFit عبارة عن منصة للجدوى العقارية تجعل من السهل القيام بتخطيط الموقع للمطورين والمهندسين المعماريين والمقاولين الذين يرغبون في تعظيم إمكانات الموقع وإنجاز الصفقات المناسبة بشكل أسرع. يعتني TestFit بالمهام الشاقة مثل عد أكشاك وقوف السيارات، وصياغة التكرارات، وحساب العائد على التكلفة من خلال إنشاء...
Imerso
imerso.com
يقوم Imerso AI بتحليل جودة البناء والتقدم بشكل مباشر مقابل خطط البناء الخاصة بك، حتى يتمكن فريقك من البناء بشكل أسرع وبمخاطر أقل.
Hypar
hypar.io
Hypar هي أول منصة للتصميم التوليدي القائم على السحابة في العالم. من خلال الدعم لكل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، توفر Hypar خبرة البناء العالمية لإنشاء مباني أفضل ومساعدة الفرق على اتخاذ قرارات أفضل وبشكل أسرع.
Fohlio
fohlio.com
Fohlio عبارة عن برنامج قوي وبديهي وسهل الاستخدام لمواصفات FF&E وإدارة البيانات والمشتريات. قم بإدارة عملية إدارة الميزانية والمواصفات والمشتريات والمخزون وبيانات المنتج من البداية إلى النهاية.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
تعمل منصة لوجستيات موقع البناء المعيارية الجديدة cmBuilder على إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات اللوجستية لموقع البناء رباعي الأبعاد من خلال سير عمل سريع وسهل قائم على السحابة، وقدرات محاكاة تسلسلية قوية، وتعاون لا مثيل له في الوقت الفعلي
Higharc
higharc.com
تأسست Higharc في عام 2018 ويقع مقرها في دورهام بولاية نورث كارولينا. Higharc هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا بناء المنازل السكنية وتركز على تغيير تصميم المنازل والمبيعات وعملية البناء. توظف الشركة فريقًا متنوعًا من الخبراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا، في مجالات الهندسة الم...
Revizto
revizto.com
Revizto هو برنامج لتتبع المشكلات في الوقت الفعلي للهندسة المعمارية والهندسة والبناء مع التركيز على التعاون وتنسيق مشروع BIM. يستخدم Revizto ذكاء BIM ويجعله متاحًا على الفور وقابلاً للتنفيذ لفريق المشروع بأكمله.
IrisVR Prospect
irisvr.com
تعد IrisVR، وهي جزء من The Wild، علامة تجارية رائدة في مجال مراجعة التصميم الغامر والتعاون في الواقع الافتراضي. يتم استخدام Prospect، المنتج الرئيسي لشركة IrisVR، من قبل فرق BIM وVDC وشركات التصميم والمهندسين الذين يقومون بتنسيق النماذج ثلاثية الأبعاد وتنفيذ عمليات التصميم والبناء. نظرًا لأن IrisVR ...