بدائل - StreamBIM

Higharc

higharc.com

تأسست Higharc في عام 2018 ويقع مقرها في دورهام بولاية نورث كارولينا. Higharc هي شركة تعمل في مجال تكنولوجيا بناء المنازل السكنية وتركز على تغيير تصميم المنازل والمبيعات وعملية البناء. توظف الشركة فريقًا متنوعًا من الخبراء في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأوروبا، في مجالات الهندسة الم...