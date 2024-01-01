StreamBIM

StreamBIM

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: streambim.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StreamBIM على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

سيعمل نظام STREAMBIM BASIC على زيادة الكفاءة في مشاريع البناء الخاصة بك، ولكن يمكنك الحصول على المزيد من الميزات.
الفئات:
Photography & Graphics
Building Design and Building Information Modeling (BIM) Software

الموقع الإلكتروني: streambim.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ StreamBIM. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

SketchUp

SketchUp

sketchup.com

AutoCAD Web

AutoCAD Web

autodesk.com

Vectorworks Cloud

Vectorworks Cloud

vectorworks.net

SOLIDWORKS

SOLIDWORKS

solidworks.com

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Snaptrude

Snaptrude

snaptrude.com

Imerso

Imerso

imerso.com

Hypar

Hypar

hypar.io

Fohlio

Fohlio

fohlio.com

TestFit

TestFit

testfit.io

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

Higharc

Higharc

higharc.com

قد يعجبك أيضًا

JobTread

JobTread

jobtread.com

Eagle Space

Eagle Space

eagle-space.com

Fonn

Fonn

fonn.com

e-Builder

e-Builder

e-builder.net

Outbuild

Outbuild

outbuild.com

RationalPlan

RationalPlan

rationalplan.com

Buildern

Buildern

buildern.com

BloomUp

BloomUp

bloomup.io

ConstructionOnline

ConstructionOnline

constructiononline.com

TaskTag

TaskTag

tasktag.com

RedTeam

RedTeam

redteam.com

A1 Project Manager

A1 Project Manager

a1.biz

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية