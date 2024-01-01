Strateos

Strateos

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: strateos.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Strateos على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

توفر شركة Strateos مختبرات سحابية محلية وعن بعد وبرامج للتحكم عن بعد في المختبرات.

الموقع الإلكتروني: strateos.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Strateos. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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