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مساحة تخزين مرنة حسب الطلب للأسر والشركات الصغيرة والمتوسطة والمسافرين. حل التخزين الذاتي Valet لاحتياجات التخزين الشخصية الخاصة بك. سواء كان ذلك تخزينًا منزليًا أو متعلقات موسمية، فسوف نقوم باستلامها وتخزينها في منشأتنا. يمكنك استعادته عندما تحتاج إليه. خدمة مبنية على التكنولوجيا وأساسيات تجربة العملاء القوية.

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