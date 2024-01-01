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StoryStream عبارة عن منصة للتجارة المرئية متخصصة في المحتوى الذي ينشئه المستخدمون والرابط في السيرة الذاتية والتسوق المباشر عبر الفيديو. يتم استخدام StoryStream من قبل العلامات التجارية وتجار التجزئة لمنح عملائهم طرقًا أكثر جاذبية وأصالة وغامرة لاكتشاف المنتجات وشرائها - مما يجعل التسوق عبر الإنترنت أكثر إنسانية.

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