بدائل - StoryPrompt

Life Inside

lifeinside.io

رواية القصص بالفيديو. إعادة اختراع. في Life Inside، نوفر للشركات منصة فيديو تفاعلية قوية يمكن دمجها بسهولة في أي موقع ويب. تعمل شهادات الفيديو على زيادة التفاعل مع الجماهير عبر الإنترنت بشكل كبير، مما يؤدي إلى تحسين معدلات التحويل والمشاركة. تعمل منصتنا على تمكين الشركات من إنشاء ومشاركة شهادات فيدي...