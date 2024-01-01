بدائل - Storyblok

Write.as

write.as

Write.as هي أداة للكتابة والنشر الرقمي لتدوين أفكارك بسرعة، بغض النظر عن مكان وجودك. في اللحظة التي تفتح فيها التطبيق، لا ترى سوى مساحة فارغة تنتظر كلماتك، سواء كانت هذه هي المرة الأولى لك، أو رقم 127. لقد أزلنا جميع عناصر التشتيت وقلصنا حجم المحرر حتى تتمكن من التركيز فقط على كلماتك والأفكار التي ت...