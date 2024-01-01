بدائل - Storyblok
Webflow
webflow.com
Webflow عبارة عن نظام أساسي لتطوير الويب المرئي يسمح للأشخاص بتصميم مواقع ويب مخصصة بالكامل وإنشائها وإطلاقها دون كتابة تعليمات برمجية. من خلال الجمع بين أدوات التصميم والرسوم المتحركة وإدارة المحتوى والتسويق والتجارة الإلكترونية في منصة واحدة، يعمل Webflow على تمكين غير المبرمجين والمبرمجين على حد ...
Hubspot
hubspot.com
تقدم HubSpot منصة كاملة للتسويق والمبيعات وخدمة العملاء وبرامج إدارة علاقات العملاء - بالإضافة إلى المنهجية والموارد والدعم - لمساعدة الشركات على النمو بشكل أفضل. ابدأ باستخدام الأدوات المجانية، وقم بالترقية مع تقدمك. مع Marketing Hub، تتوفر جميع أدواتك وبياناتك التسويقية على منصة واحدة قوية وسهلة ...
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com عبارة عن منصة للنشر الذاتي تحظى بشعبية كبيرة في التدوين والأعمال الأخرى. تملكها وتديرها شركة Automattic, Inc. ويتم تشغيلها على نسخة معدلة من WordPress. يوفر هذا الموقع استضافة مجانية للمدونات للمستخدمين المسجلين ويتم دعمه ماليًا عبر الترقيات المدفوعة وخدمات "VIP" والإعلانات.
Odoo
odoo.com
Odoo هو برنامج لإدارة الأعمال يشمل إدارة علاقات العملاء والتجارة الإلكترونية والفواتير والمحاسبة والتصنيع والمستودعات وإدارة المشاريع وإدارة المخزون. إصدار المجتمع هو برنامج حر، مرخص بموجب GNU LGPLv3. هناك أيضًا إصدار "Enterprise" خاص به، والذي يحتوي على ميزات وخدمات إضافية. يتم تنسيق الكود المصدري ...
Bubble
bubble.io
Bubble هي لغة برمجة مرئية ومنصة تطبيقية كخدمة، تم تطويرها بواسطة Bubble Group، والتي تمكن الأشخاص غير التقنيين من إنشاء تطبيقات الويب دون الحاجة إلى كتابة التعليمات البرمجية. وبدلاً من ذلك، يرسم المستخدمون الواجهة عن طريق سحب العناصر وإسقاطها على اللوحة القماشية وتحديد مسارات العمل للتحكم في المنطق....
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات الاستضافة والواجهة الخلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل...
Vercel
vercel.com
توفر Vercel's Frontend Cloud تجربة المطورين والبنية التحتية لإنشاء شبكة ويب أسرع وأكثر تخصيصًا وتوسيع نطاقها وتأمينها. من خلال توفير مجموعة الأدوات التي تحبها فرق الواجهة الأمامية وتقديم البنية التحتية العالمية المتطورة، تطلق Vercel إمكانات المطورين وتمكنك من الانتقال من الفكرة إلى التطبيق العالمي ف...
Framer
framer.com
لقد أصبحت النماذج الأولية بسيطة - لا توجد حاجة إلى تعليمات برمجية، وهي تعتمد على المتصفح، وهي مجانية للجميع. دقة عالية في نصف الوقت.
Padlet
padlet.com
Padlet عبارة عن لوحة رقمية لإنشاء مشاريع جميلة يسهل مشاركتها والتعاون عليها. إنها تعمل مثل قطعة من الورق. نعطيك صفحة فارغة - لوحة - ويمكنك وضع ما تريد عليها. اسحب مقطع فيديو، أو سجل مقابلة، أو التقط صورة شخصية، أو اكتب منشوراتك النصية الخاصة أو قم بتحميل بعض المستندات، وها هو الأمر! ولدت مجداف. اجعل...
Duda
duda.co
Duda هي المنصة الرائدة لتطوير مواقع الويب التي تعمل على تمكين وكالات التسويق الرقمي وشركات SaaS من بناء وإدارة التواجد الرقمي لعملائها. تتيح منصة Duda الحائزة على جوائز منخفضة التعليمات البرمجية بدون تعليمات برمجية للوكالات وشركات SaaS الوصول إلى إنتاجية أعلى ونمو غير مسبوق مع مجموعة واسعة من الإمكا...
Plasmic
plasmic.app
Plasmic عبارة عن نظام أساسي للتطوير المرئي يعمل على تمكين فريقك بأكمله من إنشاء تطبيقات ويب على مستوى الإنتاج بسرعة، بدءًا من الأدوات الداخلية وحتى المنتجات ومواقع الويب التي تتعامل مع العملاء. يخترق Plasmic حدود عدم وجود تعليمات برمجية، ويتكامل مع قاعدة التعليمات البرمجية الخاصة بك للحصول على إمكان...
Builder.io
builder.io
يوفر Builder للمطورين والمسوقين أدوات مدعمة بالذكاء الاصطناعي لتحويل التصميمات بسرعة إلى تجارب محسنة للويب والهواتف المحمولة. إنه يوفر أداة تصميم إلى تعليمات برمجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي (Visual Copilot) والتي تحول تصميمات Figma تلقائيًا إلى تعليمات برمجية نظيفة ونظام إدارة المحتوى المرئي (Visual...
Plesk
plesk.com
مهمتنا الأساسية في Plesk هي تبسيط حياة محترفي الويب، حتى يتمكنوا من التركيز على أعمالهم الأساسية - وليس إدارة البنية التحتية. تتمثل الميزات الرئيسية لمنصة Plesk في أتمتة وإدارة المجالات وحسابات البريد وتطبيقات الويب ولغات البرمجة وقواعد البيانات. توفير بيئة جاهزة للبرمجة وأمان قوي عبر جميع الطبقات و...
Hashnode
hashnode.com
Hashnode عبارة عن نظام أساسي مجاني لإنشاء المحتوى يمكّن المطورين من إنشاء مدونة كاملة ومُحسّنة تم تعيينها لنطاقهم المخصص مجانًا. يمنحك استخدام Hashnode ميزة كبيرة: يرسل Google ومحركات البحث الأخرى حركة المرور مباشرة إلى نطاقك، ويكتشف أعضاء مجتمع Hashnode مقالاتك في خلاصتهم. ابدأ مدونة. شارك المعرف...
Dorik
dorik.com
Dorik عبارة عن منصة لبناء مواقع الويب تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تسهل على أي شخص إنشاء موقع ويب جميل في دقائق دون الحاجة إلى أي خبرة في التصميم أو البرمجة. تتميز Dorik بالمرونة وسهولة الاستخدام وواحدة من أكثر منصات إنشاء مواقع الويب بأسعار معقولة.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely هي شركة أمريكية تصنع برامج التسليم والتجريب التقدمية لشركات أخرى. توفر تقنية النظام الأساسي Optimizely اختبار A/B وأدوات اختبار متعدد المتغيرات وتخصيص موقع الويب وإمكانيات تبديل الميزات. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا ولها مكاتب في أمستردام وهولندا وكولونيا وألمانيا...
HostGator
hostgator.com
HostGator هي شركة رائدة في مجال استضافة الويب الآمنة وبأسعار معقولة. اكتشف سبب ثقة الآلاف من العملاء بنا للتعامل مع احتياجات استضافة مواقع الويب الخاصة بهم.
Strapi
strapi.io
Strapi هو نظام إدارة المحتوى (CMS) الرائد مفتوح المصدر: 100% جافا سكريبت، قابل للتوسيع، وقابل للتخصيص بالكامل. يمكّن Strapi المطورين من بناء المشاريع بشكل أسرع من خلال توفير واجهة برمجة تطبيقات قابلة للتخصيص خارج الصندوق ومنحهم حرية استخدام أدواتهم المفضلة. تستخدم فرق المحتوى Strapi لإدارة جميع أنوا...
Superblog
superblog.ai
يعد Superblog بديلاً سريعًا للغاية لـ WordPress وMedium. يمكنك التركيز على كتابة المحتوى بدلاً من عمليات تدقيق تحسين محركات البحث والسرعة والتصميم.
Divhunt
divhunt.com
إنشاء تصميمات مواقع ويب مخصصة دون أي حدود. انضم إلى ثورة عدم وجود كود. أسرع من أفضل الأدوات التي لا تحتاج إلى تعليمات برمجية، ولا حدود لها مثل الإنشاء باستخدام HTML وCSS وJavaScript المخصصة - مرحبًا بك في Divhunt.
Contentful
contentful.com
يجمع نظام Contentful® Composable Content Platform العناصر الأساسية للمحتوى معًا لإنشاء مرة واحدة وإعادة استخدامها في أي تجربة رقمية. تتكامل منصة API-first بسهولة مع مصادر البيانات والوظائف الجديدة مع تطور التجارب الرقمية والتكنولوجيا. من خلال التنسيق المدمج والنظام البيئي القوي للتطبيقات وإطار عمل ا...
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، ومقرها في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Canada Inc. تقوم ال...
Write.as
write.as
Write.as هي أداة للكتابة والنشر الرقمي لتدوين أفكارك بسرعة، بغض النظر عن مكان وجودك. في اللحظة التي تفتح فيها التطبيق، لا ترى سوى مساحة فارغة تنتظر كلماتك، سواء كانت هذه هي المرة الأولى لك، أو رقم 127. لقد أزلنا جميع عناصر التشتيت وقلصنا حجم المحرر حتى تتمكن من التركيز فقط على كلماتك والأفكار التي ت...
Cloudways
cloudways.com
صُنعت للتجارب الاستثنائية. منصة الاستضافة السحابية المُدارة. ركز على عملك وتجنب كل متاعب استضافة الويب. تضمن الاستضافة المُدارة لدينا أداءً وموثوقية واختيارات لا مثيل لها مع دعم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع يعمل كفريقك الممتد، مما يجعل Cloudways خيارًا نهائيًا للوكالات المتنامية وشركات التجارة ...
Pantheon
pantheon.io
Pantheon هي منصة عمليات مواقع الويب (WebOps) التي يستخدمها كبار المطورين والمسوقين وتكنولوجيا المعلومات لبناء وإطلاق وتشغيل مواقع Drupal وWordPress الخاصة بهم. يتضمن Pantheon جميع الأدوات التي يحتاجها المطورون المحترفون لإنشاء مواقع أفضل الممارسات، مثل البيئات المرحلية والتحكم في الإصدار والنسخ الاح...
Piwigo
piwigo.com
برنامج مكتبة الصور الخاصة بك. بسيطة وبأسعار معقولة. Piwigo هو تطبيق ويب لإدارة مجموعتك من الصور والوسائط الأخرى. من خلال تضمين ميزات قوية، يعمل على تشغيل معارض الصور في جميع أنحاء العالم. تساعد Piwigo المؤسسات على مركزية محتواها الرقمي وتنظيمه ونشره باستخدام برامج سهلة الاستخدام وتعاونية وبأسعار م...
Sanity.io
sanity.io
Sanity هو نظام إدارة المحتوى بدون رأس وأكثر من ذلك بكثير. يقدم Sanity المحتوى في أي مكان (تمامًا مثل نظام إدارة المحتوى بدون رأس). علاوة على ذلك، تمنحك Sanity إمكانية التركيب الكاملة مع محتوى خلفي منفصل تمامًا وفي الوقت الفعلي، ومساحات عمل محتوى قابلة للتخصيص بالكامل ومحملة مسبقًا بأدوات تحرير مرئية...
Directus
directus.io
Directus عبارة عن منصة بيانات مفتوحة تقع بجانب أي قاعدة بيانات SQL جديدة أو موجودة، وتوفر على الفور مجموعة أدوات قوية من الميزات لإدارة البيانات وتصورها وتوصيلها. يحصل المهندسون على واجهة برمجة تطبيقات REST وGraphQL للتوثيق الذاتي، وربط الأحداث للمنطق، والتحكم الدقيق في الوصول، وسير عمل البيانات، ...
Drupal
drupal.org
دروبال هو برنامج لإدارة المحتوى. يتم استخدامه لإنشاء العديد من مواقع الويب والتطبيقات التي تستخدمها كل يوم. يتمتع دروبال بميزات قياسية رائعة، مثل تأليف المحتوى السهل والأداء الموثوق والأمان الممتاز. ولكن ما يميزها هو مرونتها. الوحدة هي أحد مبادئها الأساسية. تساعدك أدواته على إنشاء محتوى منظم ومتعدد ...
BlackMesh
qodeinteractive.com
أنشئ موقعًا مثاليًا باستخدام سمات WordPress المميزة التي صممتها Qode Interactive. اكتشف تصميمات مذهلة مع مجموعة واسعة من الميزات وخيارات التخصيص.