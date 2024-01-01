Custom Story Creator

Custom Story Creator

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الموقع الإلكتروني: customstorycreator.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

XR Books - Custom Story Creator عبارة عن منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتركز على إنشاء روايات مصورة مصممة خصيصًا. تستخدم المنصة نماذج GPT-4 وStable Diffusion لإنشاء روايات مرئية فريدة بناءً على المطالبات النصية المقدمة من المستخدم، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء رسوم كاريكاتورية أو رسوم متحركة فريدة من نوعها دون الحاجة إلى مهارات فنية أو مهارات التصميم. مع XR Books، يمكن للمستخدمين الانغماس في الرسوم المتحركة والكتب المصورة المصممة بالذكاء الاصطناعي، مما يفتح عالمًا لا حدود له من الروايات المصورة المخصصة. توفر المنصة خيارات متنوعة لتخصيص الروايات المصورة التي تم إنشاؤها، بما في ذلك إضافة فصول جديدة إلى الروايات الموجودة أو استبدال أو تحديث الفصول الموجودة مسبقًا. تقدم XR Books خططًا مجانية ومدفوعة، حيث توفر الخطة المجانية وصولاً محدودًا إلى ميزات النظام الأساسي التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي وخيارات التخصيص المتقدمة المتوفرة في الخطط المدفوعة. يمكن للمستخدمين حفظ رواياتهم المصورة التي تم إنشاؤها في حساباتهم أو تصديرها بتنسيقات مختلفة، مثل ملفات PDF أو ملفات الصور، لسهولة المشاركة والطباعة. تقدم المنصة حاليًا الرسوم المتحركة والكتب المصورة وقصص الأطفال، مع توفر خيار المانغا قريبًا. توفر المنصة أيضًا قسمًا للأسئلة الشائعة (FAQ) حيث يمكن للمستخدمين العثور على إجابات للاستفسارات الشائعة أو التواصل مع فريق الدعم عبر البريد الإلكتروني للحصول على مساعدة إضافية. بشكل عام، تعد XR Books - Custom Story Creator أداة فعالة لعشاق سرد القصص الذين يسعون إلى إنشاء روايات رسومية فريدة بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

الموقع الإلكتروني: customstorycreator.com

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