بدائل - Stormkit

Hostman

hostman.com

Hostman عبارة عن منصة سحابية حيث يمكن للمطورين وفرق التكنولوجيا استضافة حلولهم: مواقع الويب، ومتاجر التجارة الإلكترونية، وخدمات الويب، والتطبيقات، والألعاب، والمزيد. مع Hostman، لديك الحرية في اختيار الخدمات، وحجز أي عدد تريده من الموارد، وإدارتها من خلال واجهة سهلة الاستخدام. حاليًا، نقدم حلولاً جا...