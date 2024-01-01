Stockpulse

Stockpulse

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: stockpulse.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stockpulse على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Stockpulse هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) متخصصة في تحليل الأخبار والمجتمعات المالية. ويستخدم ميزات مثل نماذج اللغة الكبيرة لتقديم رؤى من مجموعة متنوعة من مصادر الوسائط المالية. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لقطاعات متنوعة بما في ذلك إدارة الأصول الكمية، والوسطاء، والبورصات والجهات التنظيمية المالية، والأسهم الخاصة والمكاتب العائلية، وإدارة السمعة، وأسواق العملات المشفرة، والاستخبارات السيبرانية. تحتوي الأداة على حلول متنوعة مثل مجموعات البيانات، ومجموعات بيانات تدريب LLM، والتقارير الآلية للذكاء الاصطناعي، وإشارات ألفا للذكاء الاصطناعي، ومحلل الصناعة، والاستخبارات المتعلقة بالجريمة والإنترنت. يدعم Stockpulse اتخاذ القرارات الكمية المستندة إلى البيانات لمجموعة واسعة من المشاركين في الأسواق المالية من خلال جمع البيانات البديلة وتحليلها وربطها من مصادر عالمية عبر الإنترنت باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. كما أنها تركز على تحليل المشاعر للاستفادة من نشاط المستخدم الجماعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم مجموعات فريدة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لزيادة المزايا التنافسية لمستخدميها.

الموقع الإلكتروني: stockpulse.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stockpulse. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

CSO Online

CSO Online

csoonline.com

Mirinae

Mirinae

mirinae.io

Royal Q

Royal Q

royalqs.com

Moneycontrol

Moneycontrol

moneycontrol.com

IC Markets

IC Markets

icmarkets.com

AYLIEN

AYLIEN

aylien.com

Site Analyzer

Site Analyzer

site-analyzer.com

Ticker

Ticker

tickermarket.com

Coalition

Coalition

coalitioninc.com

Itemize

Itemize

itemize.com

FinanceBrain

FinanceBrain

financebrain.ai

Globe Explorer

Globe Explorer

explorer.globe.engineer

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية