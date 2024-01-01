Stockpulse هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي (AI) متخصصة في تحليل الأخبار والمجتمعات المالية. ويستخدم ميزات مثل نماذج اللغة الكبيرة لتقديم رؤى من مجموعة متنوعة من مصادر الوسائط المالية. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات لقطاعات متنوعة بما في ذلك إدارة الأصول الكمية، والوسطاء، والبورصات والجهات التنظيمية المالية، والأسهم الخاصة والمكاتب العائلية، وإدارة السمعة، وأسواق العملات المشفرة، والاستخبارات السيبرانية. تحتوي الأداة على حلول متنوعة مثل مجموعات البيانات، ومجموعات بيانات تدريب LLM، والتقارير الآلية للذكاء الاصطناعي، وإشارات ألفا للذكاء الاصطناعي، ومحلل الصناعة، والاستخبارات المتعلقة بالجريمة والإنترنت. يدعم Stockpulse اتخاذ القرارات الكمية المستندة إلى البيانات لمجموعة واسعة من المشاركين في الأسواق المالية من خلال جمع البيانات البديلة وتحليلها وربطها من مصادر عالمية عبر الإنترنت باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. كما أنها تركز على تحليل المشاعر للاستفادة من نشاط المستخدم الجماعي على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم مجموعات فريدة من أدوات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لزيادة المزايا التنافسية لمستخدميها.

الموقع الإلكتروني: stockpulse.ai

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