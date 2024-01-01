بدائل - Statrys
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Pleo
pleo.io
حل نفقات الأعمال الذي يمكّن موظفيك من بذل المزيد من الجهد. انضم إلى آلاف الشركات التي تثق في Pleo لجعل الدفع مقابل الأشياء في العمل أسهل
Blackсatсard
blackcatcard.com
افتح حساب IBAN في أوروبا مجانًا. احصل على بطاقة دفع واسترداد نقدي يصل إلى 5% وخدمة تشفير متكاملة وغير ذلك الكثير مقابل 0 يورو شهريًا.
Equals Money
equalsmoney.com
أصبحت المدفوعات والبطاقات والنفقات بسيطة. حساب Equals Money موجود هنا لإحداث ثورة في الطريقة التي تدير بها الفرق المالية مدفوعات الشركة ونفقاتها وميزانياتها وكشوف المرتبات والمزيد، مما يعيد الوقت إلى الساعة والمال إلى الميزانية العمومية.
Kodo
kodo.com
أنفق بشكل أكثر ذكاءً مع حل الدفع الشامل للشركات الخاص بنا أبسط منصة لمدفوعات الشركات تساعدك على التحكم في نفقات الشركة وأتمتتها وتفويضها بينما تركز على تنمية أعمالك!
Rapyd
rapyd.net
قامت Rapidd، وهي منظمة عالمية للتكنولوجيا المالية، بإنشاء شبكة دفع عالمية رائدة على مستوى العالم تسمح للشركات بدمج طرق الدفع المحلية من خلال واجهة برمجة تطبيقات واحدة.
Wallester
business.wallester.com
ابدأ بإصدار بطاقات عمل افتراضية أو فعلية مجانية، وقم بإدارة إنفاق الشركة في مكان واحد. سجل الآن واحصل على حساب VISA IBAN خلال يوم واحد مجانًا!
Payowire
payowire.com
حل دفع عالمي مع مزود البطاقات الافتراضية والمادية. يتوفر حساب مصرفي بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني وتعبئة رصيد الهاتف المحمول. قم بإنشاء حساب: https://payowire.com/register Easybanking للعاملين المستقلين ورجال الأعمال. جميع الحلول في منصة واحدة. توفر Payowire تأشيرة افتراضية وبطاقة Mas...
Capital on Tap
capitalontap.com
في Capital on Tap، مهمتنا هي جعل إدارة الأعمال التجارية الصغيرة سهلة قدر الإمكان. نحن ندرك أن العمليات اليومية للشركة يمكن أن تكون صعبة، ولهذا السبب قمنا بتطوير أدوات وموارد تمكن أصحاب الأعمال من تبسيط عملياتهم، والحصول على تمويل سريع، وكسب المكافآت. لذا، إذا كنت تبحث عن طريقة أفضل لإدارة أعمالك أو ...
Payhawk
payhawk.com
Payhawk هو الحل الرائد لإدارة الإنفاق للشركات المحلية والدولية في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة. من خلال الجمع بين بطاقات الشركة، والنفقات القابلة للسداد، والحسابات الدائنة، وتكامل برامج المحاسبة السلسة في منتج واحد، يجعل Payhawk مدفوعات الأعمال سهلة - للجميع. تساعد Payhawk ال...
Alaan
alaan.com
الآن هو أكبر وأشمل منصة لإدارة بطاقات الشركات والإنفاق في الشرق الأوسط، وهو موثوق به من أمثال البراري، ريفولي، أرادا وغيرها. يتيح لك Alaan: 1. أتمتة إدارة النفقات 2. تتبع إنفاق الشركة في الوقت الفعلي 3. تحسين ميزانيات الشركة 4. التحكم في أموالك بدعم من Y Combinator والعديد من المستثمرين العالميين، A...
Circula
circula.com
Circula عبارة عن منصة نفقات لأية مدفوعات يقوم بها الموظفون: نفقات السفر وبطاقات الائتمان واستحقاقات الموظفين. تتمثل مهمتنا في تبسيط إدارة الشؤون المالية وكشوف المرتبات، مع ضمان الامتثال من خلال عمليات التشغيل الآلي الذكية - حتى يتمكن الموظفون من أداء عملهم على أفضل وجه. مع Circula، يمكنك ✔️ توفير ما...
Cheqly
cheqly.com
Cheqly هو بنك جديد متكامل للشركات الناشئة.
Viva.com
viva.com
مجموعة Viva.com، المعروفة سابقًا باسم Viva Wallet، هي بنك أوروبي رائد في مجال التكنولوجيا للمدفوعات عبر 24 سوقًا. نعمل بـ 17 لغة و9 عملات، وندعم أكثر من 30 طريقة دفع على مستوى العالم. التطبيق المجاني، viva.com | يمكن إعداد الوحدة الطرفية بسهولة على الهواتف الذكية أو غيرها من أنواع الأجهزة المدعومة ا...
OmniCard
omnicard.in
تقدم OmniCard مدفوعات مضمنة باعتبارها قدرتها الأساسية لمساعدة الشركات على حل احتياجات الإنفاق التجاري وتدفقات الدفع. تشمل عروض الدفع المضمنة في OmniCard إدارة الإنفاق وحلول المكافآت والمشاركة وبطاقات الشركات؛ تم تصميمه خصيصًا لتلبية احتياجات الأعمال المخصصة.
NUMARQE
numarqe.com
NUMARQE هي عبارة عن منصة لإقراض الشركات تعمل على تحويل إدارة رأس المال العامل لشركات السوق المتوسطة.
KlearCard
getkleercard.com
الحل رقم 1 لإنفاق الأعمال: إدارة النفقات ودفع الفواتير وبطاقات P المرنة والحلول الائتمانية.
dtcpay
dtcpay.com
dtcpay هو مزود خدمة دفع منظم يقدم حلولاً موثوقة للتجار لتنمية إيراداتهم مع معدلات قبول أعلى لمعاملات العملات الورقية والعملات المشفرة. يستفيد عملاء عملائنا من تجارب الدفع السلسة سواء كانوا يستخدمون محطة POS+ الحائزة على جوائز في المتجر أو يستخدمون خدمة الدفع عبر الإنترنت. تأسست dtcpay في عام 2019 في...
Bento for Business
bentoforbusiness.com
Bento عبارة عن منصة لإدارة الإنفاق تعتمد على البطاقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يوفر التحكم التشغيلي والرؤية والرؤى حول نفقات الأعمال. تتيح منصة التشغيل المالي لشركة Bento للشركات إصدار بيانات اعتماد الدفع المادية والافتراضية للأشخاص والأنظمة دون التعرض للمخاطر، مع توفير تحكم غير مسبوق للشركات و...
Jeeves
tryjeeves.com
تبسيط التمويل العالمي من خلال منصة واحدة. قم بإصدار البطاقات وإرسال المدفوعات وإدارة النفقات العالمية من خلال منصة شاملة.
Nuvei
nuvei.com
Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) هي شركة التكنولوجيا المالية الكندية التي تعمل على تسريع أعمال العملاء في جميع أنحاء العالم. تسمح تقنية Nuvei المعيارية والمرنة والقابلة للتطوير للشركات الرائدة بقبول مدفوعات الجيل التالي وتقديم جميع خيارات الدفع والاستفادة من خدمات إصدار البطاقات والخدمات المصرفية وإ...
Lithic
lithic.com
Lithic يجعل من السهل إنشاء بطاقات الدفع لتمكين الإنفاق والتحكم فيه. تم تصميم العناصر الأساسية التي يمكن الوصول إليها من Lithic للمطورين، مما يقلل من الوقت اللازم للوصول إلى السوق، ويطلق العنان لتدفقات إيرادات جديدة ويتوسع مع أعمالك المتطورة. سواء كنت تقوم بإنشاء بطاقات دفع لعملائك، أو تحسين عمليات ا...
Marqeta
marqeta.com
قم بإصدار البطاقات ومعالجة دفعات البطاقة على الفور من خلال نظام API المفتوح الخاص بنا. تعرف على كيفية قيام منصة إصدار البطاقات الحديثة من Marqeta بتمكين الشركات والمبتكرين.