Startup Investor Magazine

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Startup Investor هي مجلة لتعليم وتحفيز وإلهام رواد الأعمال وكذلك لسد الفجوة بين المستثمرين والشركات الناشئة.

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