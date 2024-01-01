Star.com.tr

Star.com.tr

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: star.com.tr

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Star.com.tr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يمكنك متابعة آخر تطورات الأخبار من تركيا والعالم على الفور. أخبار فلاش، أخبار عاجلة من العالم، آخر الرياضات، السياسة، المجلات، أخبار الاقتصاد، الطقس، أوقات صلاة الميت، كتاب الأعمدة، عناوين الصحف التركية، أفضل وأحدث الأخبار موجودة على star.com.tr.

الموقع الإلكتروني: star.com.tr

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Star.com.tr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Haber7

Haber7

haber7.com

NationalTurk

NationalTurk

nationalturk.com

Daily Jang

Daily Jang

jang.com.pk

The Times of India

The Times of India

indiatimes.com

Buenos Aires Times

Buenos Aires Times

batimes.com.ar

Okaz

Okaz

okaz.com.sa

The Raleigh News & Observer

The Raleigh News & Observer

newsobserver.com

Express Tribune

Express Tribune

tribune.com.pk

The Hindu

The Hindu

thehindu.com

The State

The State

thestate.com

Gazeta do Povo

Gazeta do Povo

gazetadopovo.com.br

Omaha World-Herald

Omaha World-Herald

omaha.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية