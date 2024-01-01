Star.com.tr
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: star.com.tr
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Star.com.tr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: star.com.tr
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Star.com.tr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Haber7
haber7.com
NationalTurk
nationalturk.com
Daily Jang
jang.com.pk
The Times of India
indiatimes.com
Buenos Aires Times
batimes.com.ar
Okaz
okaz.com.sa
The Raleigh News & Observer
newsobserver.com
Express Tribune
tribune.com.pk
The Hindu
thehindu.com
The State
thestate.com
Gazeta do Povo
gazetadopovo.com.br
Omaha World-Herald
omaha.com