StafBook

StafBook

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الموقع الإلكتروني: stafbook.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من StafBook على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تطبيق موارد بشرية كامل وبسيط للغاية، وميزات مخصصة وفقًا لاحتياجات عملك. أتمتة الموارد البشرية من البداية إلى النهاية. منقذ وقت الموارد البشرية! تموج لجنوب شرق آسيا

الموقع الإلكتروني: stafbook.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ StafBook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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