Stackup

Stackup

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الموقع الإلكتروني: stackup.sh

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stackup على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Stackup عبارة عن منصة لبناء منتجات blockchain سهلة الاستخدام. Stackup عبارة عن مجموعة من أدوات التطوير مفتوحة المصدر لإنشاء منتجات blockchain سهلة الاستخدام. باستخدام Stackup، يمكن للمطورين إنشاء تدفقات معاملات مخصصة وإنشاء محافظ عقود ذكية على الفور.

الموقع الإلكتروني: stackup.sh

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stackup. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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