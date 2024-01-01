Stacktape

Stacktape

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الموقع الإلكتروني: stacktape.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stacktape على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Stacktape هو إطار عمل للتطوير السحابي خالٍ من DevOps. إنه يعمل أعلى AWS ويدمج موفري الخدمات السحابية المشهورين الآخرين (مثل MongoDb Atlas). فهو يسمح لكل مطور (حتى المبتدئ) بتطوير ونشر وتشغيل التطبيقات على مستوى الإنتاج. فهو يعمل على أتمتة إدارة البنية التحتية وتغليف التعليمات البرمجية المصدر وعمليات النشر وغير ذلك الكثير. على عكس الحلول الأخرى، يتميز Stacktape بالقوة (مثل AWS CloudFormation أو Terraform) وسهل الاستخدام (مثل Heroku أو Firebase) في نفس الوقت. ومن بين المزايا الأخرى، فهو يلغي الحاجة إلى خبراء DevOps/Cloud مخصصين ويجعل المطورين أكثر إنتاجية.
الفئات:
Software Development
برنامج Cloud Platform كخدمة (PaaS).

الموقع الإلكتروني: stacktape.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stacktape. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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