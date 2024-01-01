Stacktape هو إطار عمل للتطوير السحابي خالٍ من DevOps. إنه يعمل أعلى AWS ويدمج موفري الخدمات السحابية المشهورين الآخرين (مثل MongoDb Atlas). فهو يسمح لكل مطور (حتى المبتدئ) بتطوير ونشر وتشغيل التطبيقات على مستوى الإنتاج. فهو يعمل على أتمتة إدارة البنية التحتية وتغليف التعليمات البرمجية المصدر وعمليات النشر وغير ذلك الكثير. على عكس الحلول الأخرى، يتميز Stacktape بالقوة (مثل AWS CloudFormation أو Terraform) وسهل الاستخدام (مثل Heroku أو Firebase) في نفس الوقت. ومن بين المزايا الأخرى، فهو يلغي الحاجة إلى خبراء DevOps/Cloud مخصصين ويجعل المطورين أكثر إنتاجية.

الموقع الإلكتروني: stacktape.com

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