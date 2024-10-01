بدائل - StackPath
Netlify
netlify.com
Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات الاستضافة والواجهة الخلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل...
Vercel
vercel.com
توفر Vercel's Frontend Cloud تجربة المطورين والبنية التحتية لإنشاء شبكة ويب أسرع وأكثر تخصيصًا وتوسيع نطاقها وتأمينها. من خلال توفير مجموعة الأدوات التي تحبها فرق الواجهة الأمامية وتقديم البنية التحتية العالمية المتطورة، تطلق Vercel إمكانات المطورين وتمكنك من الانتقال من الفكرة إلى التطبيق العالمي ف...
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.
Control D
controld.com
Control D عبارة عن منصة قابلة للتخصيص لتصفية DNS وإعادة توجيه حركة المرور التي تعمل على تعزيز بروتوكولات DNS الآمنة مثل DNS-over-HTTPS وDNS-over-TLS وDNS-over-QUIC، مع دعم Legacy DNS. - حظر التهديدات الضارة - حظر الأنواع غير المرغوب فيها من شبكة المحتوى على نطاق واسع (الإعلانات وأجهزة التتبع، والقيا...
DNS Made Easy
dnsmadeeasy.com
يقدم DNS Made Easy خدمات إدارة DNS ميسورة التكلفة والتي تتميز بسهولة إدارتها وسرعتها الفائقة. قم بالإعداد في دقائق معدودة واستمتع بنظام DNS المُدار الأسرع والأكثر موثوقية في هذا المجال.
BunnyCDN
bunny.net
Bunny.net عبارة عن نظام أساسي بسيط ولكنه قوي لتوصيل المحتوى، ويقدم أداءً سريعًا للغاية مقابل جزء بسيط من التكلفة مع SSL وBrotli وHTTP/2 مجانًا وتسعير الدفع الفوري بنسبة 100%.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix عبارة عن منصة بث فيديو ذات علامة بيضاء ومنصة OTT (Over-The-Top) التي تقدم حلولاً قائمة على السحابة لاحتياجات IPTV وVOD (الفيديو عند الطلب). فهو يسمح للشركات والأفراد بإنشاء وإطلاق خدمات بث الفيديو الخاصة بهم بسهولة، دون الحاجة إلى إنشاء كل شيء من الصفر. يوفر Vodlix تجربة مشاهدة عالية الجودة ...
ClouDNS
cloudns.net
يوفر ClouDNS استضافة DNS مجانية سريعة وآمنة واستضافة DNS متميزة مع شبكة Anycast DNS العالمية.
CDNetworks
cdnetworks.com
تأسست CDNetworks في عام 2000، وهي شبكة توصيل محتوى كاملة الخدمات (CDN) توفر التكنولوجيا والبنية التحتية للشبكة وخدمات العملاء لتوصيل محتوى وتطبيقات الإنترنت. وتضع الشركة نفسها كمزود متعدد الجنسيات لخدمات توصيل المحتوى، مع التركيز بشكل خاص على أسواق الإنترنت الناشئة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والهند...
Fastly
fastly.com
Fastly هو مزود خدمات الحوسبة السحابية الأمريكي. تصف شبكتها بأنها منصة سحابية حافة، والتي تم تصميمها لمساعدة المطورين على توسيع البنية التحتية السحابية الأساسية الخاصة بهم إلى حافة الشبكة، لتكون أقرب إلى المستخدمين. تتضمن منصة Fastly edge السحابية شبكة توصيل المحتوى (CDN)، وتحسين الصور، والفيديو والب...
ArvanCloud
arvancloud.com
تقدم ArvanCloud خدمات سحابية متكاملة مثل CDN وCloud DNS وCloud Security ومركز البيانات السحابية والتخزين السحابي وVoD والبث المباشر وإعلانات الفيديو.
Sucuri
sucuri.net
Sucuri هي شركة أنشأها دانيال بي سيد (مؤسس مشروع OSSEC) في عام 2010. نحن ننظف ونحمي مواقع الويب. احصل على راحة البال من خلال تأمين جميع مواقع الويب الخاصة بك. نحن نصلح الاختراقات ونمنع الهجمات المستقبلية. منصة سحابية لكل موقع.
CDN77
cdn77.com
يساعد CDN77 مواقع الويب والتطبيقات الأكثر طلبًا والتي يتم الوصول إليها على نطاق واسع في العالم على تقديم أفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت لأكثر من مليار مستخدم شهريًا. نتلقى كل ثانية أكثر من 9,000,000 طلب HTTP. نسجل يوميًا ذروة حركة المرور التي تزيد عن 55 تيرابايت في الثانية. وفي كل شهر، نجحنا في الحد ...
Bytescale
bytescale.com
Bytescale هي أفضل طريقة لعرض الصور ومقاطع الفيديو والصوت لتطبيقات الويب. يتضمن: واجهات برمجة تطبيقات CDN السريعة والتخزين ومعالجة الوسائط.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack هو الحل الرائد المتكامل لسرعة الموقع والذي يعمل على تحسين أكثر من 190.000 موقع ويب على مستوى العالم. يجمع NitroPack بين جميع الميزات التي قد يحتاجها مالك موقع الويب لتسريع موقعه، وتمرير مؤشرات الويب الأساسية، وزيادة التحويلات: - التخزين المؤقت المتقدم - حزمة تحسين الصور الكاملة - تحسين الك...
Medianova
medianova.com
توفر Medianova حلول CDN عالمية ومنصات سحابية، تتمتع بخبرة في البث والتشفير والتخزين المؤقت والتخزين المؤقت الدقيق وCDN المختلط وتسريع مواقع الويب. بفضل تواجدها في 20 دولة وشبكة Anycast المدعومة بـ SSD بنسبة 100%، تعد Medianova واحدة من أسرع شبكات CDN الآمنة لـ https في أوروبا والشرق الأوسط استنادًا ...
Mlytics
mlytics.com
نحن نتصور عالم إنترنت أكثر موثوقية وسرعة وأمانًا مع الخيارات والشفافية. تستفيد Mlytics من حل Multi CDN الذكي للمساعدة في تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك على مستوى العالم ومنع التوقف. لقد قمنا بتطوير منصة فريدة لتقديم تجربة توفر عرضًا واحدًا للمراقبة والمقارنة والوصول إلى شبكات CDN المتعددة والحصول عل...
KeyCDN
keycdn.com
KeyCDN عبارة عن شبكة توصيل محتوى بسيطة وسريعة وموثوقة تضم أكثر من 25 نقطة من نقاط POP في مواقع استراتيجية حول العالم. تقدم KeyCDN أقل سعر عند 0.04 دولار/جيجابايت (كل منطقة)، والدفع أولاً بأول والعديد من الميزات المتقدمة مثل دعم HTTP/2، وSSL المجاني، والتطهير الفوري، وواجهة برمجة تطبيقات RESTful، وال...
ImageEngine
imageengine.io
تسريع سرعة الموقع من خلال التحسين التلقائي للصور: قم بتحسين أوقات تحميل الصفحة من خلال تحسين الصور المخصصة لجهاز المستخدم النهائي من خلال CDN للصور المتوافقة مع الجهاز. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. تعرف على مدى سهولة دمج موقع الويب الخاص بك مع ImageEngine.
Qualys
qualys.com
Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر والذي يحدد المخاطر السيبرانية. فهو يمنح المؤسسات رؤى غير مسبوقة حول موقف المخاطر لديها ويوفر خطوات قابلة للتنفيذ للحد من المخاطر. كما أنه يمنح فرق الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات منصة مشتركة للتعاون، والقدرة على محاذاة سير العمل ...
Filestack
filestack.com
Filestack هي الخدمة الأمثل للتعامل مع الملفات للمطورين. قم بتحميل الملفات بسهولة إلى تطبيقك بشكل أسرع بمقدار 3.6 مرات مع موثوقية أكبر بمقدار 100 مرة. يمكن بعد ذلك تحويل تحميلات الملفات هذه ببساطة بين أنواع الملفات، دون فقدان الجودة. يوفر Filestack تسليمًا سريع الاستجابة وموثوقًا وآمنًا بحيث يتم تسلي...
Akamai
akamai.com
Akamai هي شبكة رائدة لتوصيل المحتوى (CDN) ومزود خدمة سحابية تركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت للمستخدمين والشركات. الميزات الرئيسية: * تسليم المحتوى: يعمل Akamai على تسريع تسليم محتوى الويب والتطبيقات، مما يضمن وصولاً سريعًا وموثوقًا للمستخدمين على مستوى العالم. * الحلول الأمنية: توفر المنصة ميزا...
AccuWeb Hosting
accuwebhosting.com
تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من ...
Loopia
loopia.com
Loopia هي أكبر شركة استضافة رائدة في السويد منذ عام 1999. نحن نقدم خدمات بسيطة وآمنة ومستدامة مع أفضل دعم في السوق.
Pinata
pinata.cloud
تعمل Pinata على تسهيل التحميل إلى IPFS وجلب المحتوى من الشبكة بسرعات مذهلة بفضل البوابات المخصصة.
BitNinja
admin.bitninja.io
أمان الخادم المتطور مع منصة الكل في واحد تقدم BitNinja حلاً متقدمًا لأمان الخادم مع نظام استباقي وموحد مصمم للدفاع بشكل فعال ضد مجموعة واسعة من الهجمات الضارة. إن BitNinja الذي يفتح آفاقًا جديدة، سيكون أول أداة أمان للخادم تحمي خوادم Windows. الحلول الرئيسية: - تقليل حمل الخادم نتيجة لسمعة IP في الو...
Imperva
imperva.com
توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل ...
WPMU DEV
wpmudev.com
منصة WordPress الكل في واحد الخاصة بك - قم بتحسين وإدارة مواقع WP المتعددة من خلال المكونات الإضافية الحائزة على جوائز، والاستضافة المخصصة، وأدوات إدارة الموقع القوية، ودعم 5 نجوم. منذ عام 2006، تعمل WPMU DEV على إنشاء حلول WordPress عالية الجودة - مما يساعد أكثر من 900000 مطور، ومستقل، وأصحاب المو...
Chinafy
chinafy.com
Chinafy عبارة عن منصة قائمة على SaaS تعمل على إعادة هندسة مواقع الويب وإعادة تصميمها لتحقيق أداء أسرع للويب في الصين. إنها منصة التوافق مع الويب الوحيدة حتى الآن القادرة على تحقيق الأداء الداخلي والخارجي تقريبًا. يتم تثبيت النظام الأساسي على مواقع الويب لمساعدتهم على التحميل بسرعة وبشكل كامل وآمن في...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...