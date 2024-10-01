بدائل - StackPath

Netlify

Netlify

netlify.com

Netlify هي شركة حوسبة سحابية مقرها سان فرانسيسكو تقدم خدمات الاستضافة والواجهة الخلفية بدون خادم لتطبيقات الويب والمواقع الثابتة. تتضمن ميزاته النشر المستمر من Git عبر Netlify Edge، والبنية التحتية لشبكة تسليم التطبيقات العالمية للشركة، والتعامل مع النماذج بدون خادم، ودعم وظائف AWS Lambda، والتكامل...

Vercel

Vercel

vercel.com

توفر Vercel's Frontend Cloud تجربة المطورين والبنية التحتية لإنشاء شبكة ويب أسرع وأكثر تخصيصًا وتوسيع نطاقها وتأمينها. من خلال توفير مجموعة الأدوات التي تحبها فرق الواجهة الأمامية وتقديم البنية التحتية العالمية المتطورة، تطلق Vercel إمكانات المطورين وتمكنك من الانتقال من الفكرة إلى التطبيق العالمي ف...

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

تعد Alibaba Cloud واحدة من أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، حيث توفر خدمات حوسبة سحابية قابلة للتطوير وآمنة وموثوقة على مستوى العالم لتسريع عملية التحول الرقمي المدعومة بمنتجات وحلول سحابية شاملة.

Control D

Control D

controld.com

Control D عبارة عن منصة قابلة للتخصيص لتصفية DNS وإعادة توجيه حركة المرور التي تعمل على تعزيز بروتوكولات DNS الآمنة مثل DNS-over-HTTPS وDNS-over-TLS وDNS-over-QUIC، مع دعم Legacy DNS. - حظر التهديدات الضارة - حظر الأنواع غير المرغوب فيها من شبكة المحتوى على نطاق واسع (الإعلانات وأجهزة التتبع، والقيا...

DNS Made Easy

DNS Made Easy

dnsmadeeasy.com

يقدم DNS Made Easy خدمات إدارة DNS ميسورة التكلفة والتي تتميز بسهولة إدارتها وسرعتها الفائقة. قم بالإعداد في دقائق معدودة واستمتع بنظام DNS المُدار الأسرع والأكثر موثوقية في هذا المجال.

BunnyCDN

BunnyCDN

bunny.net

Bunny.net عبارة عن نظام أساسي بسيط ولكنه قوي لتوصيل المحتوى، ويقدم أداءً سريعًا للغاية مقابل جزء بسيط من التكلفة مع SSL وBrotli وHTTP/2 مجانًا وتسعير الدفع الفوري بنسبة 100%.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix عبارة عن منصة بث فيديو ذات علامة بيضاء ومنصة OTT (Over-The-Top) التي تقدم حلولاً قائمة على السحابة لاحتياجات IPTV وVOD (الفيديو عند الطلب). فهو يسمح للشركات والأفراد بإنشاء وإطلاق خدمات بث الفيديو الخاصة بهم بسهولة، دون الحاجة إلى إنشاء كل شيء من الصفر. يوفر Vodlix تجربة مشاهدة عالية الجودة ...

ClouDNS

ClouDNS

cloudns.net

يوفر ClouDNS استضافة DNS مجانية سريعة وآمنة واستضافة DNS متميزة مع شبكة Anycast DNS العالمية.

CDNetworks

CDNetworks

cdnetworks.com

تأسست CDNetworks في عام 2000، وهي شبكة توصيل محتوى كاملة الخدمات (CDN) توفر التكنولوجيا والبنية التحتية للشبكة وخدمات العملاء لتوصيل محتوى وتطبيقات الإنترنت. وتضع الشركة نفسها كمزود متعدد الجنسيات لخدمات توصيل المحتوى، مع التركيز بشكل خاص على أسواق الإنترنت الناشئة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والهند...

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly هو مزود خدمات الحوسبة السحابية الأمريكي. تصف شبكتها بأنها منصة سحابية حافة، والتي تم تصميمها لمساعدة المطورين على توسيع البنية التحتية السحابية الأساسية الخاصة بهم إلى حافة الشبكة، لتكون أقرب إلى المستخدمين. تتضمن منصة Fastly edge السحابية شبكة توصيل المحتوى (CDN)، وتحسين الصور، والفيديو والب...

ArvanCloud

ArvanCloud

arvancloud.com

تقدم ArvanCloud خدمات سحابية متكاملة مثل CDN وCloud DNS وCloud Security ومركز البيانات السحابية والتخزين السحابي وVoD والبث المباشر وإعلانات الفيديو.

Sucuri

Sucuri

sucuri.net

Sucuri هي شركة أنشأها دانيال بي سيد (مؤسس مشروع OSSEC) في عام 2010. نحن ننظف ونحمي مواقع الويب. احصل على راحة البال من خلال تأمين جميع مواقع الويب الخاصة بك. نحن نصلح الاختراقات ونمنع الهجمات المستقبلية. منصة سحابية لكل موقع.

CDN77

CDN77

cdn77.com

يساعد CDN77 مواقع الويب والتطبيقات الأكثر طلبًا والتي يتم الوصول إليها على نطاق واسع في العالم على تقديم أفضل تجربة ممكنة عبر الإنترنت لأكثر من مليار مستخدم شهريًا. نتلقى كل ثانية أكثر من 9,000,000 طلب HTTP. نسجل يوميًا ذروة حركة المرور التي تزيد عن 55 تيرابايت في الثانية. وفي كل شهر، نجحنا في الحد ...

Bytescale

Bytescale

bytescale.com

Bytescale هي أفضل طريقة لعرض الصور ومقاطع الفيديو والصوت لتطبيقات الويب. يتضمن: واجهات برمجة تطبيقات CDN السريعة والتخزين ومعالجة الوسائط.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack هو الحل الرائد المتكامل لسرعة الموقع والذي يعمل على تحسين أكثر من 190.000 موقع ويب على مستوى العالم. يجمع NitroPack بين جميع الميزات التي قد يحتاجها مالك موقع الويب لتسريع موقعه، وتمرير مؤشرات الويب الأساسية، وزيادة التحويلات: - التخزين المؤقت المتقدم - حزمة تحسين الصور الكاملة - تحسين الك...

Medianova

Medianova

medianova.com

توفر Medianova حلول CDN عالمية ومنصات سحابية، تتمتع بخبرة في البث والتشفير والتخزين المؤقت والتخزين المؤقت الدقيق وCDN المختلط وتسريع مواقع الويب. بفضل تواجدها في 20 دولة وشبكة Anycast المدعومة بـ SSD بنسبة 100%، تعد Medianova واحدة من أسرع شبكات CDN الآمنة لـ https في أوروبا والشرق الأوسط استنادًا ...

Mlytics

Mlytics

mlytics.com

نحن نتصور عالم إنترنت أكثر موثوقية وسرعة وأمانًا مع الخيارات والشفافية. تستفيد Mlytics من حل Multi CDN الذكي للمساعدة في تعزيز أداء موقع الويب الخاص بك على مستوى العالم ومنع التوقف. لقد قمنا بتطوير منصة فريدة لتقديم تجربة توفر عرضًا واحدًا للمراقبة والمقارنة والوصول إلى شبكات CDN المتعددة والحصول عل...

KeyCDN

KeyCDN

keycdn.com

KeyCDN عبارة عن شبكة توصيل محتوى بسيطة وسريعة وموثوقة تضم أكثر من 25 نقطة من نقاط POP في مواقع استراتيجية حول العالم. تقدم KeyCDN أقل سعر عند 0.04 دولار/جيجابايت (كل منطقة)، والدفع أولاً بأول والعديد من الميزات المتقدمة مثل دعم HTTP/2، وSSL المجاني، والتطهير الفوري، وواجهة برمجة تطبيقات RESTful، وال...

ImageEngine

ImageEngine

imageengine.io

تسريع سرعة الموقع من خلال التحسين التلقائي للصور: قم بتحسين أوقات تحميل الصفحة من خلال تحسين الصور المخصصة لجهاز المستخدم النهائي من خلال CDN للصور المتوافقة مع الجهاز. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 30 يومًا، دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان. تعرف على مدى سهولة دمج موقع الويب الخاص بك مع ImageEngine.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية القائمة على المخاطر والذي يحدد المخاطر السيبرانية. فهو يمنح المؤسسات رؤى غير مسبوقة حول موقف المخاطر لديها ويوفر خطوات قابلة للتنفيذ للحد من المخاطر. كما أنه يمنح فرق الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات منصة مشتركة للتعاون، والقدرة على محاذاة سير العمل ...

Filestack

Filestack

filestack.com

Filestack هي الخدمة الأمثل للتعامل مع الملفات للمطورين. قم بتحميل الملفات بسهولة إلى تطبيقك بشكل أسرع بمقدار 3.6 مرات مع موثوقية أكبر بمقدار 100 مرة. يمكن بعد ذلك تحويل تحميلات الملفات هذه ببساطة بين أنواع الملفات، دون فقدان الجودة. يوفر Filestack تسليمًا سريع الاستجابة وموثوقًا وآمنًا بحيث يتم تسلي...

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai هي شبكة رائدة لتوصيل المحتوى (CDN) ومزود خدمة سحابية تركز على تحسين التجارب عبر الإنترنت للمستخدمين والشركات. الميزات الرئيسية: * تسليم المحتوى: يعمل Akamai على تسريع تسليم محتوى الويب والتطبيقات، مما يضمن وصولاً سريعًا وموثوقًا للمستخدمين على مستوى العالم. * الحلول الأمنية: توفر المنصة ميزا...

AccuWeb Hosting

AccuWeb Hosting

accuwebhosting.com

تأسست شركة AccuWeb Hosting في عام 2003، وهي شركة استضافة ويب مقرها القديم في تابان بولاية نيوجيرسي (الولايات المتحدة)، وتوفر حلول استضافة الويب الأكثر تكلفة والموثوقة للعملاء في جميع أنحاء العالم. AccuWeb Hosting هي شركة مملوكة للقطاع الخاص خالية من الديون وتتمتع بخبرة تزيد عن 14 عامًا. اعتبارًا من ...

Loopia

Loopia

loopia.com

Loopia هي أكبر شركة استضافة رائدة في السويد منذ عام 1999. نحن نقدم خدمات بسيطة وآمنة ومستدامة مع أفضل دعم في السوق.

Pinata

Pinata

pinata.cloud

تعمل Pinata على تسهيل التحميل إلى IPFS وجلب المحتوى من الشبكة بسرعات مذهلة بفضل البوابات المخصصة.

BitNinja

BitNinja

admin.bitninja.io

أمان الخادم المتطور مع منصة الكل في واحد تقدم BitNinja حلاً متقدمًا لأمان الخادم مع نظام استباقي وموحد مصمم للدفاع بشكل فعال ضد مجموعة واسعة من الهجمات الضارة. إن BitNinja الذي يفتح آفاقًا جديدة، سيكون أول أداة أمان للخادم تحمي خوادم Windows. الحلول الرئيسية: - تقليل حمل الخادم نتيجة لسمعة IP في الو...

Imperva

Imperva

imperva.com

توفر Imperva Incapsula جدار حماية لتطبيقات الويب على مستوى المؤسسات لحماية موقعك من أحدث التهديدات، وحلول ذكية وفعالة على الفور لمكافحة DDoS بزاوية 360 درجة (الطبقات 3-4 و7)، وشبكة CDN عالمية لتسريع سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك وتقليل استخدام النطاق الترددي ومجموعة من خدمات مراقبة الأداء والتحليل ...

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

منصة WordPress الكل في واحد الخاصة بك - قم بتحسين وإدارة مواقع WP المتعددة من خلال المكونات الإضافية الحائزة على جوائز، والاستضافة المخصصة، وأدوات إدارة الموقع القوية، ودعم 5 نجوم. منذ عام 2006، تعمل WPMU DEV على إنشاء حلول WordPress عالية الجودة - مما يساعد أكثر من 900000 مطور، ومستقل، وأصحاب المو...

Chinafy

Chinafy

chinafy.com

Chinafy عبارة عن منصة قائمة على SaaS تعمل على إعادة هندسة مواقع الويب وإعادة تصميمها لتحقيق أداء أسرع للويب في الصين. إنها منصة التوافق مع الويب الوحيدة حتى الآن القادرة على تحقيق الأداء الداخلي والخارجي تقريبًا. يتم تثبيت النظام الأساسي على مواقع الويب لمساعدتهم على التحميل بسرعة وبشكل كامل وآمن في...

echo3D

echo3D

echo3d.com

echo3D (www.echo3D.com) عبارة عن منصة لإدارة الأصول ثلاثية الأبعاد للمطورين والشركات لتخزين المحتوى ثلاثي الأبعاد وتأمينه ومشاركته في الوقت الفعلي عبر مؤسستهم وخارجها. نحن نقدم نظام إدارة محتوى ثلاثي الأبعاد (CMS) وشبكة توصيل (CDN)، وأدوات ضغط وتحويل الأصول، وبنية أساسية BaaS قابلة للتطوير تمكن المط...

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