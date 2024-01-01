بدائل - Stack Moxie
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack عبارة عن منصة اختبار سحابية للويب والهواتف المحمولة تمكن المطورين من اختبار مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة الخاصة بهم عبر المتصفحات حسب الطلب وأنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة الحقيقية، دون مطالبة المستخدمين بتثبيت أو صيانة معمل داخلي للأجهزة الافتراضية أو الأجهزة أو المحاكيات. لد...
Qase
qase.io
مساحة عمل واحدة للاختبارات اليدوية والآلية. نظام إدارة الاختبار لفرق التطوير وضمان الجودة يساعد على تعزيز جهود اختبار البرامج.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
قم ببناء أو تسجيل اختبارات تلقائية لموقعك على الويب أو تطبيقك مباشرة في متصفحك. قم بتشغيلها بشكل مستمر للقبض على الأخطاء والانحدارات. لا يوجد ترميز مطلوب.
Sauce Labs
saucelabs.com
أكبر سحابة اختبار مستمر في العالم لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. قم بالوصول إلى متصفحات الويب ومحاكيات الأجهزة المحمولة وأجهزة المحاكاة والأجهزة المحمولة الحقيقية.
Virtuoso
virtuoso.qa
واجهة المستخدم الوظيفية وأداة الاختبار الشاملة. الجمع بين أتمتة العمليات الروبوتية، والذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي، وبرمجة اللغة الطبيعية لتقديم تجربة تأليف لا مثيل لها، مع تقليل صيانة الاختبار إلى الصفر تقريبًا.
TestProject
testproject.io
أتمتة الاختبار مجانًا للجميع. المجتمع مدعوم. TestProject عبارة عن منصة مجانية لأتمتة الاختبار الشامل لاختبارات الويب والجوال وواجهة برمجة التطبيقات (API) التي يدعمها مجتمع أتمتة الاختبار رقم 1.
UiPath
uipath.com
UiPath هي شركة برمجيات عالمية لأتمتة العمليات الروبوتية (RPA) تأسست في رومانيا على يد دانيال داينز وماريوس تيرا، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك. يقوم برنامج الشركة بمراقبة نشاط المستخدم لأتمتة مهام المكتب الأمامي والخلفي المتكررة، بما في ذلك تلك التي يتم إجراؤها باستخدام برامج أعمال أخرى مثل بر...
Rainforest QA
rainforestqa.com
تجمع منصة ضمان الجودة الخاصة بـ Rainforest بين التشغيل الآلي للاختبار بدون تعليمات برمجية وضمان الجودة الاحترافي لمساعدتك في إصدار برامج عالية الجودة.
LambdaTest
app.lambdatest.com
تطبيقات الهاتف المحمول من الجيل التالي وسحابة اختبار المتصفحات قدّم تجربة رقمية لا مثيل لها مع الجيل القادم لدينا منصة سحابية للاختبار مدعومة بالذكاء الاصطناعي. ضمان تجربة مستخدم استثنائية عبر جميع الأجهزة والمتصفحات.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global App Testing هو حل اختبار جماعي يمكّن فرق ضمان الجودة والمنتج وتجربة المستخدم والهندسة والترجمة والفرق الرقمية من اختبار منتجاتهم وخبراتهم في أكثر من 189 دولة مع أكثر من 90.000 متخصص تم فحصهم بشكل احترافي والذين يختبرون استخدام أجهزة حقيقية في بيئات حقيقية على مئات من مجموعات الأجهزة . سنختبر ...
Waldo
waldo.com
Waldo هو الحل الوحيد للاختبار بدون تعليمات برمجية والذي تم إنشاؤه من الألف إلى الياء، دون الحاجة إلى البرمجة النصية، لتوسيع نطاق أتمتة الاختبار بكفاءة والتوقف عن الاختيار بين سرعة الإصدار وجودة المنتج.
Reflect
reflect.run
اختبار آلي سريع للغاية. يجعل برنامج Reflect اختبارات الانحدار سهلة الإنشاء وغير مؤلمة للحفاظ عليها. تستخدم الفرق ذات النمو المرتفع برنامج Reflect لاكتشاف الأخطاء دون إبطاء سرعة التطوير.
JunoOne
juno.one
العمل مع juno.one! اكتشف كفاءة العمل كما لم يحدث من قبل. juno.one هو حل ADLM من الدرجة الأولى لشركات تطوير البرمجيات وشركات توصيل البرامج ومتكاملي البرامج في جميع أنحاء العالم. في غضون 30 يومًا من الإصدار التجريبي المجاني، يمكنك إنشاء جميع أنواع المشاريع، والإشراف على الإدارة السليمة لعمليات الاختبا...
Meticulous
meticulous.ai
يمكنك التقاط الانحدارات المرئية تلقائيًا على تطبيق الويب الخاص بك عن طريق إعادة تشغيل حركة مرور المستخدم. اختبار خارج الصندوق دون أي عبء صيانة.
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur هو برنامج لاختبار البريد الإلكتروني يتيح لك التقاط البريد الإلكتروني واختباره، مما يساعدك على إنشاء منتجك واختباره وتقديمه.
Testsigma
testsigma.com
Testsigma عبارة عن منصة قوية لأتمتة الاختبار مفتوحة المصدر تعمل خارج الصندوق وتتيح إنشاء اختبارات لتطبيقات الويب وتطبيقات الهاتف المحمول وواجهات برمجة التطبيقات في دقائق معدودة معدودة. تعمل منصة Testsigma الكاملة على توحيد جميع إمكانيات مجموعة الاختبار التقليدية المجزأة. - الاشتراك مباشرة على السحاب...
K2View
k2view.com
في K2view، نعتقد أن كل مؤسسة يجب أن تكون قادرة على استخدام بياناتها لتصبح مبتكرة ومرنة مثل أفضل الشركات في صناعتها. توفر منصة منتجات البيانات الخاصة بنا رؤية موثوقة وشاملة وفي الوقت الفعلي لأي شيء مهم للأعمال - سواء كان عملاء أو موردين أو موظفين أو طلبات أو قروض أو مرضى. تعمل هذه المنصة الواحدة عل...
Endtest
endtest.io
قد يكون إنشاء الاختبارات وصيانتها وتنفيذها أمرًا معقدًا ويستغرق وقتًا طويلاً. تتيح منصة Endtest ذات التعليمات البرمجية المنخفضة لأي شخص في فريقك إنشاء اختبارات تغطية عالية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول دون خبرة هندسية متقدمة في ضمان الجودة.
Keysight
keysight.com
تعمل Keysight على تمكين المبتكرين من استكشاف وتصميم وإضفاء الحيوية على التقنيات المتغيرة للعالم. وباعتبارها شريك الابتكار العالمي الأول في الصناعة، فإن حلول Keysight التي تركز على البرمجيات تخدم المهندسين عبر بيئة التصميم والتطوير، مما يمكنهم من تحقيق اختراقات الغد بسرعة وبمخاطر أقل. تستفيد Keysigh...
Witbe
witbe.net
تقدم Witbe، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة جودة الخبرة (QoE)، منهجًا حائزًا على جوائز لمراقبة جودة الخبرة المقدمة لمستخدمي أي خدمة تفاعلية (الهاتف والفيديو والويب)، وعلى أي جهاز (كمبيوتر شخصي، هاتف ذكي، STB)، و من خلال أي شبكة (ثابت، متنقل، OTT). منذ تأسيسها في عام 2000، نمت Witbe باستمرار وأصبحت...
Autify
autify.com
Autify عبارة عن نظام أساسي لأتمتة اختبار التعليمات البرمجية والذي يسمح لأي شخص بإجراء اختبار الأتمتة. ويستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) للحفاظ على سيناريوهات الاختبار.
QA Sphere
qasphere.com
QA Sphere هو نظام إدارة اختبار يركز على البساطة والكفاءة. تم تصميمه للفرق التي تسعى إلى اتباع نهج بسيط لضمان الجودة، وهو يوفر أدوات أساسية بديهية وسهلة الاستخدام. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: • يوفر QA Sphere واجهة واضحة وخالية من الرتوش تسمح للفرق بإعداد الاختبارات وإدارتها وتنفيذها بأقل قدر من ال...
TestCollab
testcollab.com
Test Collab هو برنامج حديث لإدارة الاختبارات يساعد الفرق في جميع أنحاء العالم في ضمان الجودة. باستخدام TestCollab، يمكنك تخطيط عملية الاختبار الخاصة بك والتعاون مع أعضاء فريقك في الوقت الفعلي. بمجرد الانتهاء من الاختبارات، ستتلقى تحديثات حول حالة حالات الاختبار الخاصة بك. نحن نقدم لك نسخة تجريبية مج...
Testworthy
testworthy.us
تتمثل رؤيتنا في مساعدة المؤسسات على تحقيق أقصى قدر من التأثير المطلوب من خلال برنامج ضمان الجودة الخاص بنا. تتمثل المهمة في ضمان تطوير منتجات برمجية عالية الجودة، دون المساس بالسرعة أو التعاون أو خفة الحركة. Testworthy عبارة عن أداة اختبار برمجيات آلية شاملة وقوية، تتيح للمؤسسات تخطيط وتنفيذ اختبارا...
Testiny
testiny.io
تيستيني. الحل القوي لإدارة الاختبار. تقوم أداة إدارة الاختبار بإدارة جميع حالات الاختبار اليدوية والآلية وعمليات التشغيل الاختبارية في مكان واحد. واجهة سهلة الاستخدام وتقارير غنية وعمليات تكامل سلسة مع Jira وGitLab وGitHub والمزيد. جاهز للمؤسسات مع سجلات التدقيق والدخول الموحد وأذونات المستخدم الدقي...
DoesQA
does.qa
أتمتة الاختبار بدون رموز مع واجهة مستخدم بسيطة وبديهية تعمل بالسحب والإفلات. يمكن لأي عضو في فريقك إنشاء اختبارات معقدة وصيانتها بسهولة، مما يمكّن ضمان الجودة من مواكبة التطوير مع تقليل التكاليف.
QATTS
qatts.com
برنامج التشغيل الآلي للاختبار من الجيل التالي والمتكامل المصمم للمؤسسات. " قم بالتوصيل بشكل أسرع، وحقق أقصى قدر من تغطية الاختبار، واحصل على الحد الأقصى من عائد الاستثمار من أتمتة الاختبار الخاص بك باستخدام QATTS - منصة أتمتة الاختبار الشاملة الأكثر شمولاً في الصناعة. نحن الوجهة الشاملة لجميع احتياج...
AutomationHQ
automationhq.ai
AutomationHQ™ هو حل TAAS كامل (اختبار الأتمتة كخدمة). تعتبر منصة أتمتة الاختبار بدون تعليمات برمجية القائمة على البرمجة اللغوية العصبية (NLP) مثالية للتطوير السريع. يمكن لأي عضو في فريق Agile تطوير أتمتة اختبار In-Sprint باللغة الإنجليزية البسيطة. يمكن تنفيذ البرامج النصية للاختبار على أكثر من 2000 ...
Sofy.ai
sofy.ai
تم تصميم Sofy من الألف إلى الياء لتكون منصة أتمتة للاختبار بدون تعليمات برمجية تستخدم اختبارًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لتمكين إنشاء الاختبارات مرة واحدة وتشغيلها في أي مكان دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. باستخدام مكتبتنا للأجهزة الحقيقية، يمكنك إجراء اختبار يدوي وآلي لواجهة المستخدم واخ...
CloudQA
cloudqa.io
يتيح لك CloudQA إنشاء الاختبارات وأتمتتها بدون سطر واحد من التعليمات البرمجية! يمكنك إنشاء حالات اختبار عبر المستعرضات قابلة لإعادة الاستخدام لاختبار الانحدار والمراقبة الاصطناعية.