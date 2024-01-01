Stably

Stably

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الموقع الإلكتروني: stably.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Stably على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يساعد بشكل ثابت الفرق الهندسية على التطور بسرعة دون كسر الأشياء. نقوم بذلك عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء اختبارات E2E وتشغيلها وصيانتها تلقائيًا.

الموقع الإلكتروني: stably.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Stably. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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