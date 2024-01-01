少数派

少数派

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الموقع الإلكتروني: sspai.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من 少数派 على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تلتزم الأقلية بالاستفادة بشكل أفضل من المنتجات الرقمية أو الأساليب العلمية لمساعدة المستخدمين على تحسين كفاءة العمل ونوعية الحياة.

الموقع الإلكتروني: sspai.com

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