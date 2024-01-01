SSL Shopper عبارة عن منصة عبر الإنترنت توفر موارد وأدوات وخدمات شاملة تتعلق بشهادات SSL (طبقة المقابس الآمنة) وأمن مواقع الويب. إنه بمثابة وجهة شاملة للأفراد والشركات ومسؤولي مواقع الويب الذين يبحثون عن معلومات وحلول لتعزيز أمان تواجدهم عبر الإنترنت. دلائل الميزات: * معلومات شهادة SSL: يقدم SSL Shopper معلومات مفصلة حول شهادات SSL، بما في ذلك أنواع مختلفة من الشهادات (على سبيل المثال، DV، OV، EV)، ومستويات التشفير، وعمليات التحقق من الصحة، وسلطات التصديق (CAs). * أدوات مدقق SSL: توفر المنصة مجموعة متنوعة من أدوات مدقق SSL لتحليل شهادات SSL المثبتة على مواقع الويب والتحقق من صحتها. تساعد هذه الأدوات المستخدمين على التأكد من تكوين شهادات SSL بشكل صحيح وتوفير اتصالات آمنة. * مقارنة SSL: يتيح SSL Shopper للمستخدمين مقارنة موفري شهادات SSL المختلفين والأسعار والميزات والتوافق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مستنيرة عند اختيار شهادات SSL لمواقعهم الإلكترونية. * أدلة تثبيت SSL: يقدم SSL Shopper أدلة تثبيت خطوة بخطوة وبرامج تعليمية لتثبيت شهادات SSL على منصات خوادم الويب المختلفة، بما في ذلك Apache وNginx وMicrosoft IIS وغيرها. * تجديد وإدارة SSL: توفر المنصة إرشادات وموارد لتجديد شهادات SSL وإدارة دورات حياة شهادة SSL، بما في ذلك تذكيرات انتهاء الصلاحية وأفضل الممارسات للحفاظ على الاتصالات الآمنة. * أدوات وأدوات SSL: يقدم SSL Shopper مجموعة من أدوات وأدوات SSL، مثل مولدات مفاتيح SSL، ومولدات CSR (طلب توقيع الشهادة)، واختبار تكوين SSL، لمساعدة المستخدمين في المهام المتعلقة بـ SSL واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. * معلومات أمان SSL: يوفر SSL Shopper موارد تعليمية ومقالات حول أفضل ممارسات أمان SSL ونقاط الضعف الشائعة وخوارزميات التشفير والاتجاهات الناشئة في أمان موقع الويب. * تقييمات العملاء وتقييماتهم: يتميز SSL Shopper بمراجعات العملاء وتقييماتهم لموفري شهادات SSL، مما يساعد المستخدمين على تقييم سمعة وموثوقية مراجع الشهادات المختلفة. يعد SSL Shopper مصدرًا قيمًا لأي شخص يتطلع إلى تأمين موقعه على الويب باستخدام شهادات SSL، حيث يقدم معلومات وأدوات وخدمات شاملة لضمان أعلى مستويات الأمان والثقة لزوار الإنترنت.

الموقع الإلكتروني: sslshopper.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SSL Shopper. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.