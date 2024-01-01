Squire AI

Squire AI

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الموقع الإلكتروني: squire.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Squire AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Squire عبارة عن أداة تطوير تعمل معك من خلال كتابة أوصاف طلبات السحب ومراجعة العلاقات العامة وكتابة التعليمات البرمجية لتنفيذ تعليقات مراجعة التعليمات البرمجية.

الموقع الإلكتروني: squire.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Squire AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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