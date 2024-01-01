قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

Squire عبارة عن أداة تطوير تعمل معك من خلال كتابة أوصاف طلبات السحب ومراجعة العلاقات العامة وكتابة التعليمات البرمجية لتنفيذ تعليقات مراجعة التعليمات البرمجية.

الموقع الإلكتروني: squire.ai

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