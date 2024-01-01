قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يوفر SQLite Cloud طريقة سهلة لمشاركة قواعد بيانات SQLite لمستخدم واحد على السحابة. نحن نقدم ميزات مؤسسية مثل حلول التوسع المتقدمة، والنسخ الاحتياطي المستمر، ومتوافق مع ACID عبر عقد متعددة (ومناطق متعددة)، وإمكانيات النشر/الفرع، والتحكم القوي في الوصول إلى المستخدمين/الأدوار، ولغة برمجة تعتمد على جافا سكريبت لتوسيع نطاق SQL المدمج. اللغة والأوامر. تتوفر جميع الميزات عبر لوحة تحكم مسؤول الويب سهلة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: sqlitecloud.io

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