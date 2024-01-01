SQLite Cloud

SQLite Cloud

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: sqlitecloud.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SQLite Cloud على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يوفر SQLite Cloud طريقة سهلة لمشاركة قواعد بيانات SQLite لمستخدم واحد على السحابة. نحن نقدم ميزات مؤسسية مثل حلول التوسع المتقدمة، والنسخ الاحتياطي المستمر، ومتوافق مع ACID عبر عقد متعددة (ومناطق متعددة)، وإمكانيات النشر/الفرع، والتحكم القوي في الوصول إلى المستخدمين/الأدوار، ولغة برمجة تعتمد على جافا سكريبت لتوسيع نطاق SQL المدمج. اللغة والأوامر. تتوفر جميع الميزات عبر لوحة تحكم مسؤول الويب سهلة الاستخدام.

الموقع الإلكتروني: sqlitecloud.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SQLite Cloud. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Backupify

Backupify

backupify.com

Pulumi Cloud

Pulumi Cloud

pulumi.com

TypeScript Docs

TypeScript Docs

typescriptlang.org

Xopero

Xopero

xopero.com

deepset Cloud

deepset Cloud

docs.cloud.deepset.ai

IBackup

IBackup

ibackup.com

Wolfram Cloud

Wolfram Cloud

wolframcloud.com

Buildable

Buildable

buildable.dev

BDRCloud

BDRCloud

bdrcloud.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية