بدائل - SPS Commerce

Style Arcade

stylearcade.com

بالنسبة للعلامات التجارية للأزياء والملابس التي ترغب في النمو بشكل أسرع، فإن Style Arcade عبارة عن منصة تحليلية للبيع بالتجزئة تعمل على تحويل التجارة إلى ميزة تنافسية. بدلاً من الاعتماد على أنظمة لا يمكن الوصول إليها؛ العمليات اليدوية والتوقعات غير الموثوقة - يفتح Style Arcade بيانات البضائع ويوجه ت...