SPS Commerce

SPS Commerce

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الموقع الإلكتروني: spscommerce.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SPS Commerce على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

SPS Commerce Analytics empowers you with a single source of sell-through data so you can make faster, better decisions for your business. Forecast, plan and execute with precision to increase sales, optimize inventory and develop strategic relationships with buyers. With SPS Analytics, you gain access to the most comprehensive sell-through data and a suite of analytics tools designed by retail industry experts. Our team will help you gain immediate value from your solution and maximize your investment as you grow.
الفئات:
Business
Retail Analytics Software
Retail Assortment Planning Software

الموقع الإلكتروني: spscommerce.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SPS Commerce. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Fomo

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Jungle Scout

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NeonPanel

NeonPanel

neonpanel.com

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QL2 Software

ql2.com

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