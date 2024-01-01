بدائل - Sprocket 365

Microsoft Sharepoint

Microsoft Sharepoint

microsoft.com

SharePoint عبارة عن نظام أساسي تعاوني قائم على الويب ويتكامل مع Microsoft Office. تم إطلاق SharePoint في عام 2001، ويُباع في المقام الأول كنظام لإدارة المستندات وتخزينها، ولكن المنتج قابل للتكوين بدرجة كبيرة ويختلف استخدامه بشكل كبير بين المؤسسات.

Basecamp

Basecamp

basecamp.com

Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...

Blink

Blink

joinblink.com

Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.

Lark

Lark

larksuite.com

Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.

Workvivo

Workvivo

workvivo.com

قم بإثارة وتفاعل وربط شركتك بسلاسة مع Workvivo™. برنامج مشاركة الموظفين مصمم لتعزيز ثقافة الشركة الغنية. احجز العرض التوضيحي الخاص بك هنا!

Softr Studio

Softr Studio

softr.io

يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.

MightyText

MightyText

mightytext.net

النص من الكمبيوتر. الرسائل القصيرة من الكمبيوتر. آي مسج للأندرويد. الروبوت الرسائل القصيرة من جهاز الكمبيوتر.

HackMD

HackMD

hackmd.io

أفضل طريقة لكتابة ومشاركة معرفتك في تخفيض السعر.

Abstract

Abstract

abstract.com

جلب التحكم في الإصدار المستوحى من git والتعاون إلى فريق التصميم الخاص بك. مركزية قرارات التصميم والملاحظات والملفات. يتكامل مع Sketch وAdobe XD.

Zeplin

Zeplin

zeplin.io

مساحة متصلة لفرق المنتج. تصميمات Handoff وأدلة الأنماط ذات المواصفات والأصول ومقتطفات التعليمات البرمجية الدقيقة — تلقائيًا.

Monica

Monica

monicahq.com

تتيح لك مونيكا تذكر كل شيء عن أحبائك.

Super

Super

super.so

كل ما تحتاجه لإنشاء مواقع ويب سريعة وعملية باستخدام Notion. النطاقات المخصصة، والموضوعات، والحماية بكلمة مرور، والمزيد - لا يلزم وجود كود برمجي.

Team-GPT

Team-GPT

team-gpt.com

دردشة GPT بديهية لشركتك بأكملها يضمن Team-GPT اعتماد ChatGPT للفرق التي يتراوح عدد أفرادها بين 2 و2000 شخص. قم بتنظيم المعرفة والتعاون وإتقان الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة.

Speakap

Speakap

speakap.com

مركز الاتصال الداخلي المركزي الخاص بك للاتصال بالقوى العاملة المتفرقة وتدريبها وإشراكها عندما يكون الأمر أكثر أهمية.

Sympli

Sympli

sympli.io

تسليم التصميم والتنفيذ والتعاون لفرق منتجات الويب والهواتف المحمولة. يعمل Sympli مع Photoshop وAdobe XD وSketch وAndroid Studio وXcode.

Charli AI

Charli AI

charli.ai

هل تؤدي الملفات والمستندات وجداول البيانات غير المنظمة إلى إبطائك؟ ينظم تطبيق Charli المدعوم بالذكاء الاصطناعي حياتك الرقمية لك في دقائق. سجل مجانا اليوم!

Happeo

Happeo

happeo.com

شبكة داخلية لمستخدمي Google Workspace (G Suite) لتعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية في العمل. تعزيز تبادل المعرفة وإشراك فريقك الآن!

Process Street

Process Street

process.st

قائمة المراجعة وبرامج سير العمل للشركات. قم بإنشاء عمليات متكررة وإجراءات تشغيل قياسية في ثوانٍ. ابدأ مجانًا.

SessionLab

SessionLab

sessionlab.com

من الأفكار إلى جداول الأعمال الكاملة. حافظ على تركيزك وإبداعك مع SessionLab. أداة تخطيط الجلسة الأكثر مرونة مع مكتبة تسهيل - جربها الآن!

Jostle

Jostle

jostle.us

وحل الإنترانت البسيط القائم على السحابة من Jostle؛ الجيل التالي من شبكة الإنترانت التي تعمل على تحسين مشاركة الموظفين والاتصالات الداخلية.

Markup.io

Markup.io

markup.io

Markup.io: أسهل طريقة لترك تعليقات على المحتوى الرقمي - Markup.io

Additor

Additor

additor.io

ابق متزامنًا أثناء التوزيع! يساعد Additor فريقك على التعاون بشكل غير متزامن دون احتكاك بناءً على المصدر الحي للحقيقة. يمكنك تنظيم أنواع مختلفة من المحتوى ومشاركتها، ومتابعة السياق بوضوح من خلال تتبع التغييرات والإصدارات.

Bubbles

Bubbles

usebubbles.com

تخلص من 38% من الاجتماعات من خلال مقاطع الفيديو السريعة والتذكيرات الذكية. شارك تعليقات واضحة مع التعليقات التوضيحية لتسجيل الشاشة المستندة إلى الوقت.

Tixio

Tixio

tixio.io

قم بتسريع العمل الجماعي الخاص بك باستخدام مساحة العمل المخصصة الخاصة بك. أضف لوحات المعلومات، ومواقع wiki، والملفات، والمزيد! تبسيط سير العمل من خلال إدارة المهام ومحادثات الفريق.

Assembly

Assembly

joinassembly.com

التجميع عبارة عن منصة لإشراك الموظفين ومواءمتهم وتعزيز الإنتاجية. من خلال التجميع، سيقوم فريقك و/أو شركتك برفع مستوى التقدير مما يساعد على جذب أعضاء الفريق والاحتفاظ بهم وتحفيزهم.

Motivosity

Motivosity

motivosity.com

هيكل التسعير الأكثر مرونة على الإطلاق. بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورائعة لأي حجم شركة. موثوق به من قبل الآلاف من المستخدمين. احصل على عرض تجريبي مجاني اليوم!

LumApps

LumApps

lumapps.com

LumApps عبارة عن منصة لتجربة الموظفين تعمل على إشراك كل موظف من خلال اتصالات مخصصة، بغض النظر عن الموقع أو اللغة، وتمكنهم من أداء أفضل أعمالهم.

MangoApps

MangoApps

mangoapps.com

تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.

Talkspirit

Talkspirit

talkspirit.com

العمل بشكل مختلف. بكل بساطة. تعمل Talkspirit على تبسيط عملية تبادل المعلومات، وتنشيط التبادلات، وتبسيط العمل، عبر منصة تعاونية شاملة.

Ayanza

Ayanza

ayanza.com

جناح التعاون الذكي تتطلب الأوقات الصعبة الابتكار في إنتاجية الفريق اجعل الفريق يتدفق ويحقق الأهداف بسهولة. استرشد بـ Ayanza خلال هذه العملية.

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