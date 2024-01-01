بدائل - Sprocket 365
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint عبارة عن نظام أساسي تعاوني قائم على الويب ويتكامل مع Microsoft Office. تم إطلاق SharePoint في عام 2001، ويُباع في المقام الأول كنظام لإدارة المستندات وتخزينها، ولكن المنتج قابل للتكوين بدرجة كبيرة ويختلف استخدامه بشكل كبير بين المؤسسات.
Basecamp
basecamp.com
Basecamp هي شركة برمجيات ويب أمريكية مقرها في شيكاغو، إلينوي. تأسست الشركة في عام 1999 بواسطة جيسون فرايد وكارلوس سيجورا وإرنست كيم كشركة تصميم ويب تسمى 37signals. منذ منتصف عام 2004، تحول تركيز الشركة من تصميم الويب إلى تطوير تطبيقات الويب. كان أول تطبيق تجاري لها هو Basecamp، يليه تطبيق Backpack، ...
Blink
joinblink.com
Blink هو تطبيق للموظفين للعاملين في الخطوط الأمامية والعاملين الرئيسيين، مع شبكة داخلية وشبكة اجتماعية للمؤسسة وبرنامج مراسلة آمن في حزمة واحدة مبسطة.
Lark
larksuite.com
Lark هي مساحة عمل الجيل التالي للفرق. مستقبل العمل هنا، وهو مجاني.
Workvivo
workvivo.com
قم بإثارة وتفاعل وربط شركتك بسلاسة مع Workvivo™. برنامج مشاركة الموظفين مصمم لتعزيز ثقافة الشركة الغنية. احجز العرض التوضيحي الخاص بك هنا!
Softr Studio
softr.io
يقوم Softr بتحويل بيانات Airtable الخاصة بك إلى موقع ويب أو تطبيق ويب أو بوابة عميل جميلة وقوية. اختر قالبًا أو ابدأ من الصفر.
MightyText
mightytext.net
النص من الكمبيوتر. الرسائل القصيرة من الكمبيوتر. آي مسج للأندرويد. الروبوت الرسائل القصيرة من جهاز الكمبيوتر.
HackMD
hackmd.io
أفضل طريقة لكتابة ومشاركة معرفتك في تخفيض السعر.
Abstract
abstract.com
جلب التحكم في الإصدار المستوحى من git والتعاون إلى فريق التصميم الخاص بك. مركزية قرارات التصميم والملاحظات والملفات. يتكامل مع Sketch وAdobe XD.
Zeplin
zeplin.io
مساحة متصلة لفرق المنتج. تصميمات Handoff وأدلة الأنماط ذات المواصفات والأصول ومقتطفات التعليمات البرمجية الدقيقة — تلقائيًا.
Monica
monicahq.com
تتيح لك مونيكا تذكر كل شيء عن أحبائك.
Super
super.so
كل ما تحتاجه لإنشاء مواقع ويب سريعة وعملية باستخدام Notion. النطاقات المخصصة، والموضوعات، والحماية بكلمة مرور، والمزيد - لا يلزم وجود كود برمجي.
Team-GPT
team-gpt.com
دردشة GPT بديهية لشركتك بأكملها يضمن Team-GPT اعتماد ChatGPT للفرق التي يتراوح عدد أفرادها بين 2 و2000 شخص. قم بتنظيم المعرفة والتعاون وإتقان الذكاء الاصطناعي في مساحة عمل مشتركة واحدة.
Speakap
speakap.com
مركز الاتصال الداخلي المركزي الخاص بك للاتصال بالقوى العاملة المتفرقة وتدريبها وإشراكها عندما يكون الأمر أكثر أهمية.
Sympli
sympli.io
تسليم التصميم والتنفيذ والتعاون لفرق منتجات الويب والهواتف المحمولة. يعمل Sympli مع Photoshop وAdobe XD وSketch وAndroid Studio وXcode.
Charli AI
charli.ai
هل تؤدي الملفات والمستندات وجداول البيانات غير المنظمة إلى إبطائك؟ ينظم تطبيق Charli المدعوم بالذكاء الاصطناعي حياتك الرقمية لك في دقائق. سجل مجانا اليوم!
Happeo
happeo.com
شبكة داخلية لمستخدمي Google Workspace (G Suite) لتعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية في العمل. تعزيز تبادل المعرفة وإشراك فريقك الآن!
Process Street
process.st
قائمة المراجعة وبرامج سير العمل للشركات. قم بإنشاء عمليات متكررة وإجراءات تشغيل قياسية في ثوانٍ. ابدأ مجانًا.
SessionLab
sessionlab.com
من الأفكار إلى جداول الأعمال الكاملة. حافظ على تركيزك وإبداعك مع SessionLab. أداة تخطيط الجلسة الأكثر مرونة مع مكتبة تسهيل - جربها الآن!
Jostle
jostle.us
وحل الإنترانت البسيط القائم على السحابة من Jostle؛ الجيل التالي من شبكة الإنترانت التي تعمل على تحسين مشاركة الموظفين والاتصالات الداخلية.
Markup.io
markup.io
Markup.io: أسهل طريقة لترك تعليقات على المحتوى الرقمي - Markup.io
Additor
additor.io
ابق متزامنًا أثناء التوزيع! يساعد Additor فريقك على التعاون بشكل غير متزامن دون احتكاك بناءً على المصدر الحي للحقيقة. يمكنك تنظيم أنواع مختلفة من المحتوى ومشاركتها، ومتابعة السياق بوضوح من خلال تتبع التغييرات والإصدارات.
Bubbles
usebubbles.com
تخلص من 38% من الاجتماعات من خلال مقاطع الفيديو السريعة والتذكيرات الذكية. شارك تعليقات واضحة مع التعليقات التوضيحية لتسجيل الشاشة المستندة إلى الوقت.
Tixio
tixio.io
قم بتسريع العمل الجماعي الخاص بك باستخدام مساحة العمل المخصصة الخاصة بك. أضف لوحات المعلومات، ومواقع wiki، والملفات، والمزيد! تبسيط سير العمل من خلال إدارة المهام ومحادثات الفريق.
Assembly
joinassembly.com
التجميع عبارة عن منصة لإشراك الموظفين ومواءمتهم وتعزيز الإنتاجية. من خلال التجميع، سيقوم فريقك و/أو شركتك برفع مستوى التقدير مما يساعد على جذب أعضاء الفريق والاحتفاظ بهم وتحفيزهم.
Motivosity
motivosity.com
هيكل التسعير الأكثر مرونة على الإطلاق. بأسعار معقولة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورائعة لأي حجم شركة. موثوق به من قبل الآلاف من المستخدمين. احصل على عرض تجريبي مجاني اليوم!
LumApps
lumapps.com
LumApps عبارة عن منصة لتجربة الموظفين تعمل على إشراك كل موظف من خلال اتصالات مخصصة، بغض النظر عن الموقع أو اللغة، وتمكنهم من أداء أفضل أعمالهم.
MangoApps
mangoapps.com
تقوم MangoApps بدمج الإنترانت والاتصالات والتدريب في منصة موحدة، مما يؤدي إلى سد الفجوة بين العاملين المكتبيين والعاملين بدون مكاتب.
Talkspirit
talkspirit.com
العمل بشكل مختلف. بكل بساطة. تعمل Talkspirit على تبسيط عملية تبادل المعلومات، وتنشيط التبادلات، وتبسيط العمل، عبر منصة تعاونية شاملة.
Ayanza
ayanza.com
جناح التعاون الذكي تتطلب الأوقات الصعبة الابتكار في إنتاجية الفريق اجعل الفريق يتدفق ويحقق الأهداف بسهولة. استرشد بـ Ayanza خلال هذه العملية.