بدائل - Sprinto

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin هو تطبيق لإدارة السياسات الأمنية والوصول، يتيح للمسؤولين تحديد وتنفيذ قواعد الوصول للتطبيقات للمستخدمين والأجهزة.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz هو تطبيق لتحسين أمان السحابة يوفر رؤية شاملة ويساعد المؤسسات في إدارة المخاطر والضعف في بيئاتها السحابية.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Servicenow هو منصة سحابية لإدارة الخدمات تساعد المنظمات على تبسيط العمليات وتحسين سير العمل في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمة العملاء والموارد البشرية.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

تطبيق SafetyCulture يساعد في إدارة عمليات التفتيش والمخاطر والسلامة مكان العمل من خلال قوائم مراجعة وأدوات تحليل البيانات.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

يوفر تطبيق Red Hat الوصول إلى حلول المصادر المفتوحة للمؤسسات مثل Linux وKubernetes وإدارة الأنظمة والتدريب والدعم الفني.

Synack

Synack

synack.com

سنك هو منصة لاختبار الاختراق كخدمة، تجمع بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي لتعزيز أمن المؤسسات وتحسين الموقف الأمني.

Diligent Director

Diligent Director

diligent.com

Diligent Director هو تطبيق لإدارة الحوكمة يساعد المجالس على تنظيم الاجتماعات، اتخاذ القرارات، ومراقبة الأهداف باستعمال أدوات متعددة.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

تعتبر Sophos Central منصة شاملة لإدارة الأمن السيبراني، تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لحماية الأجهزة من التهديدات الإلكترونية.

DATEV

DATEV

datev.de

تطبيق DateV هو أداة لإدارة البيانات المالية تشمل الفواتير ومسك الدفاتر، مع دعم الامتثال الضريبي والتكامل مع أنظمة محاسبية أخرى.

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation هو منصة لجمع وتحليل بيانات الامتثال، تراقب وتدير الأمان وتبسط الالتزام بالمعايير التنظيمية مثل GDPR و ISO 27001.

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

تطبيق Source Intelligence يعزز الامتثال للمنتجات، والتوريد المسؤول، والاستدامة، ورؤية سلسلة التوريد، من خلال جمع البيانات وإدارة الامتثال.

Everstream Analytics

Everstream Analytics

everstream.ai

Everstream Analytics هي منصة توفر تحليلات مخاطر سلسلة التوريد ورؤى تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة سلاسل الإمداد.

Qualys

Qualys

qualys.com

تطبيق Qualys VMDR هو حل شامل لإدارة الثغرات الأمنية وتقييم المخاطر السيبرانية، يقدم رؤى ويساعد في تعزيز الأمان والامتثال.

Oneleet

Oneleet

oneleet.com

Oneleet هو منصة شاملة لإدارة الأمن والامتثال تساعد الشركات على تعزيز الحماية وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta هي منصة لإدارة الأمان والامتثال، تساعد الشركات على تحسين عملياتهم والتقليل من المخاطر والتحضير للتدقيق بسرعة.

Workiva

Workiva

workiva.com

Workiva هو تطبيق سحابي لتبسيط التقارير المالية وإدارة ESG، ويوفر تسهيلات التعاون ودمج البيانات مع ضمان الامتثال التنظيمي.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

كوكبتيرون هو منصة لتحليل الأصول الإلكترونية تعزز الأمن السيبراني من خلال جمع وتركيب البيانات، مما يساعد الفرق الأمنية على حماية سطح الهجوم.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

تقدم Proofpoint حلول أمان للبريد الإلكتروني ومنع فقدان البيانات مع دعم الامتثال للمعايير التنظيمية في المؤسسات.

TealBook

TealBook

tealbook.com

تطبيق TealBook لجمع وتحقق من بيانات الموردين، يساعد فرق المشتريات على تحسين الكفاءة واتخاذ قرارات مستنيرة.

Drata

Drata

drata.com

Drata منصة لأتمتة الامتثال والأمان، تراقب ضوابط الأمان وتجعل إدارة الامتثال أكثر كفاءة. تدعم التوافق مع معايير مختلفة وتبسط جمع الوثائق.

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

تطبيق Pro Backup يوفر نسخ احتياطية آمنة وسهلة للاستخدام لتطبيقات السحابية مثل Airtable و Asana و ClickUp و monday.com و Trello.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

يتيح تطبيق Very Good Security إدارة البيانات الحساسة بشكل آمن وفعال، ويدعم الامتثال لمعايير الأمان دون تغيير الأنظمة الحالية.

BMC

BMC

bmc.com

تطبيق BMC يقدم حلول إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة موثوقية الخدمات من خلال أكواد الذكاء الاصطناعي والتحليلات.

Risk Ledger

Risk Ledger

riskledger.com

تطبيق دفتر المخاطر يساعد المؤسسات على مشاركة بيانات المخاطر مع سلاسل التوريد، وإجراء تقييمات شاملة، وتعزيز الشفافية في إدارة المخاطر.

PrivacyEngine

PrivacyEngine

privacyengine.io

تطبيق PrivacyEngine يساعد المؤسسات في إدارة الخصوصية والامتثال للوائح حماية البيانات مثل GDPR و CCPA و HIPAA.

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust هي منصة لإدارة خصوصية البيانات والأمان، تتيح المؤسسات إدارة الموافقة والتقارير والمخاطر بفعالية، مع التزامها بالقوانين العالمية.

Imperva

Imperva

imperva.com

تقدم إمبروفا حماية شاملة للتطبيقات والشبكات والبيانات عبر تقنيات متنوعة مثل جدران الحماية وحماية DDOS وتحليل الأداء.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

هايبربروف هي منصة لإدارة الامتثال والمخاطر، تساعد الشركات في تنظيم عمليات الامتثال بكفاءة، مع أدوات لجمع البيانات وتحديثات تلقائية.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike هو تطبيق أمان سحابي موحد لحماية المؤسسات من التهديدات الإلكترونية عبر نقاط النهاية والسحابة.

Circit

Circit

circit.io

تطبيق Circit هو منصة لجمع أدلة تدقيق للمساعدة في التحقق من الأصول. تسهل التعاون مع مقدمي الأدلة وتوفر الوقت للمراجعين.

المنتجات

استكشاف

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2025 WebCatalog, Inc.