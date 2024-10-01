بدائل - Spring Health

Dialogue

dialogue.co

تفتخر شركة Dialogue بكونها واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطبيب عن بعد على مستوى العالم والمزود رقم 1 في كندا. نحن نؤمن أنه لا ينبغي لأحد أن يستقر عندما يتعلق الأمر بصحته، لذلك عملنا بجد لسنوات لبناء أفضل منصة للتطبيب عن بعد على وجه الأرض. نحن نتعلم من ملايين الكنديين على منصتنا حيث نقدم لهم رعا...