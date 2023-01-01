WebCatalog

بدائل - SpotOn

HighLevel

HighLevel

gohighlevel.com

منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!

Podium

Podium

podium.com

امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.

Trustpilot

Trustpilot

trustpilot.com

Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...

Thryv

Thryv

thryv.com

يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.

BrandYourself

BrandYourself

brandyourself.com

BrandYourself هي شركة لإدارة السمعة والخصوصية عبر الإنترنت توفر برامج وخدمات، بما في ذلك: نتائج Google السلبية، والعلامات التجارية الشخصية، وحماية المعلومات الخاصة، وفحص الويب المظلم، والمزيد.

G2

G2

g2.com

قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

النظام الأساسي الشامل لنجاح البحث المحلي · تسلق التصنيفات وطوّر سمعتك وتميز في البحث المحلي باستخدام BrightLocal.

AppTweak

AppTweak

apptweak.com

يعمل AppTweak على تعزيز نمو التطبيقات والألعاب الأكثر شهرة في العالم من خلال توفير رؤى قابلة للتنفيذ في واجهة بسيطة. → جربنا مجانًا!

Text Request

Text Request

textrequest.com

إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.

Yext

Yext

yext.com

Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...

Broadly

Broadly

broadly.com

يساعدك برنامج السمعة عبر الإنترنت وتجربة العملاء على إنشاء إستراتيجية التسويق عبر الإنترنت حتى تتمكن من جذب إحالات العملاء والعملاء المتوقعين والمراجعات والإيرادات.

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

AppFollow

AppFollow

appfollow.io

AppFollow ➡️ # 1 إدارة مراجعة التطبيقات وأداة ASO. قم بتحليل التعليقات وإدارة التقييمات والرد على المراجعات وزيادة التنزيلات العضوية لـ App Store وGoogle Play وAmazon.

NiceJob

NiceJob

nicejob.com

أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.

EmbedSocial

EmbedSocial

embedsocial.com

أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.

Kimoby

Kimoby

kimoby.com

Kimoby عبارة عن منصة اتصالات حديثة ومتكاملة ومؤتمتة مع نظام إدارة الوجهات السياحية (DMS) تسهل التواصل مع العملاء وتحويلهم. ادفع أداء خدمة وكالتك إلى المسار السريع.

Appbot

Appbot

appbot.co

أدوات مراجعة وتقييمات التطبيقات لتحسين تجربة العملاء بالكامل. منصة للشركات التي تأخذ التقييمات والتقييمات على محمل الجد. يوفر Appbot مراجعة وتقييمات عالمية المستوى، بالإضافة إلى الردود والتحليلات.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.

Reviewgrower

Reviewgrower

reviewgrower.com

With ReviewGrower, you’ll automatically get more 5 star reviews, market them on social media, increase conversions by embedding them on your website, and be protected from negative reviews.

LocalClarity

LocalClarity

localclarity.com

LocalClarity creates value for multi-location businesses and agencies, providing a suite of tools to improve local search & map discovery, build relationships through direct customer engagement (reviews, recommendations, Q&A, and posts), and discover insights across locations to build competitive ad...

TrustAnalytica

TrustAnalytica

trustanalytica.com

TrustAnalytica is the best online interaction solution to helps businesses grow and be found online. TrustAnalytica is all in one customer engagement tool. With a universal business toolkit, TrustAnalytica can help businesses provide excellent customer experiences and retain their customers by using...

GuestTouch

GuestTouch

guesttouch.com

GuestTouch is an all in one messaging platform that helps properties of all sizes connect with guests, deliver the best guest experiences, and drive more sales. Communicate with customers at all stages of their journey; from research/booking, pre-arrival, in-stay to post-stay. Not only you can conne...

Repuso

Repuso

repuso.com

Social testimonials & reviews on your own website as social proof. Increase your website's conversion with Repuso.

Localyser

Localyser

localyser.com

Localyser is an online reputation management & customer experience software that helps you turn online reviews into your most powerful marketing tool. We help multi-location brands such as the Tashas Group, Drive Auto Group and The Old Spaghetti Factory turn every review into an opportunity to impre...

FeedbackExpress

FeedbackExpress

feedbackexpress.com

FeedbackExpress is a powerful, cloud-based software solution that helps Amazon sellers automate and manage their feedback communication with buyers.

ReviewPush

ReviewPush

reviewpush.com

ReviewPush was founded in 2011, and has seen tremendous growth since opening its digital doors to businesses worldwide. ReviewPush helps brands and businesses measure and manage their feedback, reach, and the experiences they provide for their customers. Whether you have 5 locations or 500; we offer...

Grab Your Reviews

Grab Your Reviews

grabyourreviews.com

One Easy Platform to Manage All Your Customer Reviews. Boost customer satisfaction with our easy-to-use platform that automates your online review management. Get more customer reviews, be found online, attract new customers – easily and effectively. Easily scaled and white-labeled for Agencies and ...

Listen360

Listen360

listen360.com

Listen360 is a powerful, NPS-based customer engagement and local marketing platform for businesses that understand customer feedback is key to creating loyalty, making smart decisions and growing their operation. Listen360 enables businesses to engage customers, take necessary action to improve defi...

ConsumerAffairs

ConsumerAffairs

consumeraffairs.com

With ConsumerAffairs for Brands, you can take control of the conversation happening about your products and services. Our reputation management platform, allows brands to not only collect consumer reviews in multiple ways but also communicate and resolve consumer concerns, increase star ratings and ...

GatherUp

GatherUp

gatherup.com

GatherUp is the reputation management platform for multi-location businesses and agencies. We turn the customer voice into customer loyalty. GatherUp is one platform that scales all aspects of your reputation management from listening to customers to understanding them to engaging with them so you c...

Rannkly

Rannkly

rannkly.com

Rannkly is an AI-driven platform that handles ONLINE REPUTATION by monitoring, analyzing, and responding to reviews and SOCIAL MEDIA by creating and scheduling interactive posts only at one single dashboard. Its brand-new feature UNIVERSAL QR CODE is an interface that reduces the manual efforts of b...

ReviewInc

ReviewInc

reviewinc.com

ReviewInc هو أفضل برنامج لإدارة السمعة والمراجعات عبر الإنترنت، حيث يقوم بإنشاء مراجعات ومراقبة وإدارة سمعة عملك عبر الإنترنت، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة، حتى تتمكن من التركيز بشكل أكبر على إدارة أعمالك بينما تعمل ReviewInc على تحسين سمعتك عبر الإنترنت وتحسينها. ReviewInc هي الشركة الرائدة بلا منازع ...

EmbedMyReviews

EmbedMyReviews

embedmyreviews.com

EmbedMyReviews عبارة عن منصة واحدة لإدارة السمعة عبر الإنترنت. أول منصة توفر التكامل المباشر مع Stripe، وهي أداة إنشاء مواقع ويب بنقرة واحدة وتركز على الوكالات. إذا كنت تتطلع إلى العلامة البيضاء، فلا يوجد خيار أفضل من EmbedMyReviews. تخصيص المستوى والميزات والسعر ليس له مثيل.

ResellerRatings

ResellerRatings

resellerratings.com

نحن نجمع المتسوقين والتجار معًا لتحسين تجربة الشراء. تساعد ResellerRatings العملاء في العثور على المنتجات والعلامات التجارية التي يحبونها واختيارها والدفاع عنها، مع تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتعزيز الاكتشاف وزيادة التحويل وبناء دليل اجتماعي. مع ResellerRatings Reviews Suite، تصل علامتك التجاري...

TrueReview

TrueReview

truereview.co

الطريقة الأكثر فعالية لزيادة تقييماتك على Google (أو أي موقع ويب آخر) هي باستخدام TrueReview! مع TrueReview، يعد إرسال طلبات المراجعة عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أمرًا بسيطًا ولا يتطلب إعدادًا معقدًا. يقوم TrueReview بتتبع تفاعلات عملائك مع طلبات المراجعة، ويرسل رسائل بريد إلكترو...

Tagsen

Tagsen

tagsen.com

حلول طباعة الأعمال والتسويق في Tagen، أفضل منصة على الإنترنت في الهند للمنتجات عالية الجودة مثل بطاقات العمل واللافتات والملصقات والمنشورات والمزيد.

URLScore.ai

URLScore.ai

urlscore.ai

سواء كنت حذرًا بشأن أمان موقع الويب قبل زيارتك، أو تسعى إلى تعزيز اكتشاف التهديدات السيبرانية لديك، فإن Urlscore موجود لمساعدتك. استخدم نموذج الويب الخاص بنا أو قم بدمج واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا لتصنيف عناوين URL وتحديد المخاطر المحتملة، مما يضمن تجارب تصفح أكثر أمانًا.

paiza

paiza

paiza.jp

موقع شامل للبحث عن الوظائف والتعلم لمهندسي ومبرمجي تكنولوجيا المعلومات [بايزا]. تصور مهاراتك من خلال اختبار مهارات البرمجة، وإذا تم التعرف على مهاراتك، فقد تتلقى مستكشفًا من إحدى الشركات، مما يمنحك ميزة في تغيير الوظائف. تقوم هذه الخدمة بتقييم "الأشخاص ذوي المهارات" بدلاً من الخلفية الأكاديمية أو تا...

Reviews On My Website

Reviews On My Website

reviewsonmywebsite.com

يساعد موقع ReviewsOnMyWebsite الشركات على مراقبة مراجعاتها عبر الإنترنت وطلبها وعرضها للمساعدة في زيادة الدليل الاجتماعي وبناء الثقة مع عملائها.

Sitejabber

Sitejabber

sitejabber.com

Jabio، التكنولوجيا وراء Sitejabber، هي عبارة عن منصة لتعزيز العلامة التجارية تمكن الشركات من الاستفادة من المراجعات الحقيقية. تستخدم الشركات مجموعتنا الشاملة والمدعمة بالتكنولوجيا من أدوات إدارة السمعة للحصول على المراجعات ونشرها على نطاق واسع عبر مواقع ومنصات متعددة - مما يؤدي إلى توسيع نطاق الرؤية...

Oggvo

Oggvo

oggvo.com

تعمل Oggvo على تسهيل نمو الشركات الصغيرة والحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال تبسيط تجربة عملائها في كل خطوة من الرحلة.

Great Recruiters

Great Recruiters

greatrecruiters.com

نحن نساعد شركات التوظيف على تسريع نموها من خلال زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد على مراجعاتها وإحالاتها وسمعتها والقائمين بالتوظيف.

Shopper Approved

Shopper Approved

shopperapproved.com

منذ عام 2010، ساعدت خدمة Shopper Approved أكثر من 25000 شركة عبر الإنترنت في جمع ما يصل إلى 10 أضعاف التقييمات والمراجعات أكثر من أي منصة مراجعة أخرى عبر الإنترنت. نحن أيضًا شركة Inc. 500 الحائزة على جوائز مرتين، وشريك Google الرسمي للمراجعة، ولدينا تصنيف A+ BBB. إن الشيء الذي يميز Shopper Approved ...

Bazaarvoice

Bazaarvoice

bazaarvoice.com

يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...

Reviews.io

Reviews.io

reviews.io

REVIEWS.io هي شركة رائدة في مجال توفير حلول جمع المراجعات وتسويق التجارة الإلكترونية. قم ببناء سمعتك عبر الإنترنت، وشجع ولاء العملاء، واربط نموذج عملك بمتطلبات السوق من خلال تعليقات العملاء الحقيقية. خطط الأسعار المجانية الخاصة بنا قابلة للتخصيص بالكامل، وتأتي جميعها مع ابتكارات رائدة في الصناعة بشك...

Score My Reviews

Score My Reviews

scoremyreviews.com

يعد برنامج Score My Review برنامجًا متطورًا للمراجعة وإدارة السمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة. تساعد واجهتنا الآلية وسهلة الاستخدام أصحاب الأعمال على جمع تقييمات العملاء الحقيقية على الطيار الآلي. باستخدام "تسجيل مراجعاتي"، يمكنك الحصول على المزيد من التقييمات بتقييم 5 نجوم على مواقع المراجعة مثل Goo...

OutboundEngine

OutboundEngine

outboundengine.com

يساعد OutboundEngine الشركات على النمو من خلال جعل التسويق عبر الإنترنت بسيطًا وسهلاً للجميع. نقوم بإنشاء حملات تسويقية جميلة وعالية التأثير، ونقدمها تلقائيًا ونتتبع التفاعل لإظهار من هو المستعد لإجراء محادثة. تعمل منصتنا على تقوية العلاقات مع العملاء والشركاء والمحتملين للكشف عن المزيد من الفرص بعم...

Reptrics

Reptrics

reptrics.com

Reptrics هو برنامج الكل في واحد لنجاح العملاء للشركات B2B SaaS لتعزيز الاحتفاظ بالعملاء ونموهم. تم تصميم Reptrics لفريق نجاح العملاء الاستباقي والقائد التنفيذي لإدارة عملية تأهيل العملاء والتجديدات وتقليل الاضطراب وتعزيز فرص التوسع. تعمل Reptrics على تمكين فرق نجاح العملاء من أن تصبح مراكز إيرادات ب...

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

يعد موقع GMBapi.com خيارًا قيمًا لبرنامج Google Business Profile متعدد المواقع. الوكالات والعملاء المباشرون يحبوننا. إدارة سمعتك المحلية ونشر المحتوى والخدمات والمنتجات والصور بكميات كبيرة. احصل على نظرة عامة سهلة على جميع أولويات وأداء البحث المحلي الخاص بك حتى تعرف ما هي الأدوات التي يجب عليك سحبه...

SO Connect

SO Connect

soconnect.com

تساعد القوائم على العثور على نشاطك التجاري المحلي من قبل المزيد من العملاء. قم بتحديث معلومات شركتك دفعة واحدة على أكثر من 50 منصة، وقم بتحسين تصنيفاتك واحصل على المزيد من حركة المرور على موقع الويب والمكالمات الهاتفية والزوار إلى موقعك (مواقعك). نحن نخدم حاليًا أكثر من 100.000 موقع عمل و50.000 عميل...

ProManage

ProManage

promanage.biz

تعمل منصة ProManage، وهي منصة MaaS (التسويق كخدمة)، على توجيه العلامات التجارية والشركات من خلال التعامل مع العملاء والمحتملين بشكل أفضل، وزيادة المراجعات، وإنشاء قواعد بيانات موحدة للعملاء في ثلاث طرق، وشراكات تقنية التوزيع مع الشركات الكبيرة Google وMicrosoft Bing وMeta وSulekha وغيرها. تتيح الأنظ...

FreshLime

FreshLime

freshlime.com

FreshLime عبارة عن منصة تفاعل العملاء للشركات المحلية التي تجعل التفاعلات مع العملاء المحتملين والعملاء أمرًا سهلاً من خلال الرسائل النصية والدردشة والبريد الإلكتروني - وكل ذلك منظم في مكان واحد. نحن نجعل عملك جاهزًا لأي تفاعل 24/7/365.

Experience.com

Experience.com

experience.com

منذ عام 2015، تلتزم Experience.com بتوفير السمعة والمراجعات وحلول إدارة التواجد عبر الإنترنت ذات المستوى العالمي المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد الشركات والمهنيين على تعزيز تواجدهم عبر الإنترنت ومشاركة العملاء والموظفين. من خلال مهمة مشتركة لمساعدة الملايين من المؤسسات على التطور والتحسين، توا...

Social Places

Social Places

socialplaces.io

وكالة تكنولوجيا التسويق متخصصة في القوائم والسمعة والتواصل الاجتماعي والإعلانات والحجوزات للعلامات التجارية متعددة المواقع. تعتبر الأماكن الاجتماعية ميسورة التكلفة بالنسبة لأصحاب الامتياز وتوفر خدمة عملية لتنفيذ استراتيجيات التسويق المحلية وقيادتها. تتضمن مجموعات المنتجات قوائم - إعداد صفحات الموقع ...

Partoo

Partoo

partoo.co

في Partoo، مهمتنا هي جعل الأعمال التجارية أكثر وضوحًا على الإنترنت، وتحسين سمعتها الإلكترونية ومساعدتها في كسب المزيد من العملاء. يعمل حلنا الشامل على تمكين اتخاذ القرارات الإستراتيجية من خلال لوحات المعلومات البديهية، مما يمكّن صناع القرار من قياس عائد الاستثمار وتعزيز العلاقات الدائمة مع العملاء. ...

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