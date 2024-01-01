قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

SpotAngels هو Waze لوقوف السيارات. فهو يساعد السائقين في العثور على مواقف مجانية للسيارات، وحماية أنفسهم من تذاكر وقوف السيارات والحصول على صفقات المرآب.

الموقع الإلكتروني: spotangels.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SpotAngels. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.