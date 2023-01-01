بدائل - Spiff

Qobra

qobra.co

"سواء كنت رئيسًا تنفيذيًا أو نائبًا للمبيعات، فإن خطة تعويضات المبيعات هي على الأرجح أقوى أداة لديك لدفع استراتيجية المبيعات." مارك روبيرج نائب الرئيس للمبيعات في Hubspot. تتيح لك كوبرا أتمتة عملية الحساب والمشاركة والتحقق من عمولاتك! توقف عن إضاعة الوقت مع Excel، وقلل من الأخطاء وزد من حافز مبيعاتك...