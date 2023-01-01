بدائل - Spiff
Compass
getcompass.ai
أتمتة برامج الحوافز الخاصة بك. قم بتسريع المبيعات من خلال برنامجنا الخاص بالألعاب، دون أي متاعب في الدفع.
Qobra
qobra.co
"سواء كنت رئيسًا تنفيذيًا أو نائبًا للمبيعات، فإن خطة تعويضات المبيعات هي على الأرجح أقوى أداة لديك لدفع استراتيجية المبيعات." مارك روبيرج نائب الرئيس للمبيعات في Hubspot. تتيح لك كوبرا أتمتة عملية الحساب والمشاركة والتحقق من عمولاتك! توقف عن إضاعة الوقت مع Excel، وقلل من الأخطاء وزد من حافز مبيعاتك...
CaptivateIQ
captivateiq.com
CaptivateIQ هو برنامج عمولة المبيعات المصنف رقم 1 والمصمم لجمع الفرق معًا. نحن نمكن الفرق من إدارة العمولات بمزيد من الدقة والشفافية.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr عبارة عن منصة شاملة تحافظ على تحديث فرق المبيعات لديك بأحدث المعرفة بالمنتج، وتضمن إرسال رسائل موحدة أثناء تفاعلات العملاء، وتزيد المبيعات في نفس الوقت. تم دمج SmartWinnr بالكامل مع Salesforce.com. نحن نستخدم - مؤشرات الأداء الرئيسية Gamified KPIs لتعزيز المبيعات - تتبع الحوافز في الوقت ا...
Forma.ai
forma.ai
تعمل Forma.ai على تعزيز أداء المبيعات من خلال إدارة التعويضات الدقيقة والديناميكية وتحسين الإيرادات - وهي مصممة خصيصًا لتناسب عملك ونموذج المبيعات الخاص بك. يقدم نهج الذكاء المعزز الفريد لدينا بيانات حوافز متسقة وجديرة بالثقة لفرق المبيعات والمالية وكشوف المرتبات لديك، حتى يتمكنوا من التوقف عن بناء ...
ElevateHQ
elevate.so
ElevateHQ هو برنامج عمولات مبيعات مصمم لفرق المبيعات المتنامية. لكننا لا نتوقف عند أتمتة عمولات المبيعات فحسب. تم تصميم ElevateHQ لترقية كيفية استخدام الشركات لحوافز المبيعات لتحفيز موظفيها. نحن نؤمن بأن النتائج الرائعة لا يمكن تحقيقها إلا عندما يتم تحفيز الأشخاص - ومنتجنا هو مجرد امتداد لهذه الفلسف...
Everstage
everstage.com
Everstage هو برنامج عمولات المبيعات الرائد الذي يساعدك على تحقيق نتائج الأعمال الصحيحة من خلال الحوافز. عمولات المبيعات، على الرغم من كونها نفقات تجارية كبيرة، غالبًا ما تكون بمثابة رافعة للإيرادات لا يتم استغلالها إلى أقصى إمكاناتها. تساعدك Everstage على رفع مستوى برنامج الحوافز الخاص بك وتحقيق الن...
QuotaPath
quotapath.com
حل تعويضات يتسم بالشفافية الجذرية والشامل لفرق الإيرادات. يتم تتبع العمولة وتخطيط الشركات والتحفيز التحفيزي بشكل صحيح. مجاني للمحاولة.