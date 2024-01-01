بدائل - Spica Media

Midesk

midesk.co

تساعد منصة Midesk المؤسسات على تغطية أنشطتها التشغيلية الرئيسية لمعلومات السوق، بدءًا من جمع البيانات وحتى توزيع الأفكار. استخرج بيانات ذات معنى من ضجيج الوسائط، وافهم العملاء، وراقب المنافسين، وقم بتخزين بيانات السوق وتصورها في التقارير، وإيجاد فرص عمل جديدة، وأخيرًا، تقليل عبء العمل المتعلق بمعلو...