Speeko هو تطبيق يحاول تحويلك إلى نجم متحدث أمام الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن ليس كل المتحدثين العامين يريدون نفس الشيء أو لديهم نفس المشكلات التي تعيقهم عن تحقيق أهدافهم. تستخدم Speeko عملية الإعداد المستندة إلى الأهداف لإنشاء خطة تعليمية مخصصة لكل مستخدم من مستخدميها، بحيث يكون منتجها مُجهزًا لتحقيق نتائج مفيدة بسرعة. يبدأ الأمر بسؤال المستخدمين عن الغرض الذي يستخدمون هذا التطبيق من أجله: العمل أو المدرسة أو النمو الشخصي.

الموقع الإلكتروني: speeko.co

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