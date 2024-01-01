Speeko

Speeko

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: speeko.co

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Speeko على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Speeko هو تطبيق يحاول تحويلك إلى نجم متحدث أمام الجمهور باستخدام الذكاء الاصطناعي. ولكن ليس كل المتحدثين العامين يريدون نفس الشيء أو لديهم نفس المشكلات التي تعيقهم عن تحقيق أهدافهم. تستخدم Speeko عملية الإعداد المستندة إلى الأهداف لإنشاء خطة تعليمية مخصصة لكل مستخدم من مستخدميها، بحيث يكون منتجها مُجهزًا لتحقيق نتائج مفيدة بسرعة. يبدأ الأمر بسؤال المستخدمين عن الغرض الذي يستخدمون هذا التطبيق من أجله: العمل أو المدرسة أو النمو الشخصي.

الموقع الإلكتروني: speeko.co

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Speeko. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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