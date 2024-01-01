بدائل - SpeedyBrand
Google Trends
trends.google.com
مؤشرات Google هو موقع ويب من Google يحلل شعبية أهم استعلامات البحث في بحث Google عبر مختلف المناطق واللغات. يستخدم موقع الويب الرسوم البيانية لمقارنة حجم البحث للاستعلامات المختلفة مع مرور الوقت. في 5 أغسطس 2008، أطلقت جوجل Google Insights for Search، وهي خدمة أكثر تطورًا وتقدمًا تعرض بيانات اتجاها...
Google Search Console
google.com
Google Search Console هي خدمة ويب تقدمها Google تتيح لمشرفي المواقع التحقق من حالة الفهرسة وتحسين رؤية مواقعهم على الويب. حتى 20 مايو 2015، كانت الخدمة تسمى أدوات مشرفي المواقع من Google. في يناير 2018، قدمت جوجل إصدارًا جديدًا من وحدة التحكم في البحث، مع تغييرات في واجهة المستخدم. في سبتمبر 2019،...
SEMrush
semrush.com
Semrush هي منصة SaaS رائدة في إدارة الظهور عبر الإنترنت، والتي تمكن الشركات على مستوى العالم من تشغيل تحسين محركات البحث، والدفع لكل نقرة، والمحتوى، ووسائل التواصل الاجتماعي، والحملات البحثية التنافسية والحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق عبر الإنترنت. تقدم Semrush رؤى وحلول للشركات لبناء الحمل...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs بي تي. المحدودة هي شركة برمجيات تعمل على تطوير أدوات تحسين محركات البحث (SEO) عبر الإنترنت ومواد تعليمية مجانية لمحترفي التسويق. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات تحسين محركات البحث (SEO) الكل في واحد من Ahrefs في: - البحث عن المنافسين: كشف النقاب عن الكلمات الرئيسية العضوية لمنافسك، واستراتيجيات ا...
Writesonic
writesonic.com
تُحدث Writesonic ثورة في مجال إنشاء المحتوى وتجربة العملاء، حيث تعمل بمثابة رفيقك الموثوق به في صياغة محتوى جذاب وتطوير روبوتات الدردشة القوية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. تجمع منصتنا بين قوة الذكاء الاصطناعي والإبداع لتوفير مجموعة شاملة من الأدوات لإنشاء المحتوى وإنشاء الصوت وصياغة الصور. نحن نمكن ...
Bing Webmaster Tools
bing.com
أدوات مشرفي المواقع Bing هي خدمة مجانية كجزء من محرك بحث Bing الخاص بشركة Microsoft والتي تسمح لمشرفي المواقع بإضافة مواقعهم الإلكترونية إلى زاحف فهرس Bing، والاطلاع على أداء مواقعهم في Bing وغير ذلك الكثير.
Ubersuggest
neilpatel.com
متقدم: العملية البسيطة التي تعمل على تحويل العملاء المتوقعين الباردين إلى عملاء سعداء (مع مسارات التحويل والتسلسلات الآلية).
SE Ranking
seranking.com
تصنيف SE عبارة عن مجموعة أدوات قوية لتحسين محركات البحث تناسب الوكالات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرق الداخلية. تساعد مجموعات البيانات الفريدة والمتقدمة محترفي تحسين محركات البحث في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تحسين محركات البحث الفعالة. يقدم تصنيف SE أدوات مخصصة لأتمتة كل مهمة رئيسية لتحسين محركات الب...
Keyword Tool
keywordtool.io
أداة الكلمات الرئيسية هي البديل رقم 1 (مجاني) لمخطط الكلمات الرئيسية في إعلانات Google للبحث عن الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث والدفع لكل نقرة (PPC) ᐈ أنشئ آلاف الكلمات الرئيسية الطويلة في ثوانٍ!
GetGenie Ai
getgenie.ai
أنشئ محتوى طويلًا ونسخًا قصيرة وكل شيء بينهما باستخدام قوة GetGenie AI - المحتوى الشخصي ومساعد تحسين محركات البحث (SEO). قم بتحليل الكلمات الرئيسية وأسئلة المنتدى ومنافسيك للبدء في التحكم في نتائج SERPs - باستخدام سحر الذكاء الاصطناعي الخاص بـ Genie!
SmartTask
smarttask.io
SmartTask هي أفضل أداة تعاون عبر الإنترنت لإدارة تقدم فريقك. بسيطة ولكنها قوية بما يكفي للتعامل مع جميع العمليات التجارية. تتبع المهام والمشاريع وتفاعلات العملاء وابق على اتصال بتقدم الفريق
Frase
frase.io
Frase هي أداة للكتابة بالذكاء الاصطناعي وتحسين محركات البحث يمكنها المساعدة في مجموعة متنوعة من المهام المتعلقة بإنشاء المحتوى. إنه مجاني للاستخدام ولا يتطلب أي معرفة بالبرمجة. تتضمن أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي مولد محتوى الذكاء الاصطناعي، ومولد المقدمة، ومولد المخطط التفصيلي، وأداة إعادة الصيا...
DreamHost
dreamhost.com
قم بتحسين تصنيفات محرك البحث الخاص بك واجذب المزيد من العملاء إلى موقع الويب الخاص بك باستخدام أدوات ورؤى وأفكار مخصصة وخطة تحسين محركات البحث (SEO) خطوة بخطوة. تتضمن ميزات مجموعة أدوات DreamHost SEO - ... عرض المزيد التدقيق الشامل لموقع الويب - خطة تحسين محركات البحث المخصصة مع المهام - تقارير التق...
Similarweb
similarweb.com
قم بالبيع بشكل أكثر ذكاءً من خلال رؤى رقمية 360 درجة حول آفاق التجارة الإلكترونية والناشرين والمعلنين. بفضل بيانات حركة المرور والمشاركة الفريدة الخاصة بـ Sameweb، يمكنك الحصول على رؤية كاملة لكل جزء من الإستراتيجية والأداء الرقمي للعميل المحتمل، مما يتيح لك العثور على فرص جديدة وصياغة العروض التي ت...
Keyword Search
keywordsearch.com
يساعد KeywordSearch المستخدمين على اكتشاف أقوى الكلمات الرئيسية على YouTube باستخدام خوارزمية الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا والتي تم تطويرها بواسطة أفضل خبراء التسويق على YouTube في العالم. يسمح KeywordSearch أيضًا للمستخدمين باكتشاف أفضل مواضع الفيديو لإعلانات YouTube لزيادة التحويلات إلى الحد الأقصى...
WriterZen
writerzen.net
WriterZen هو برنامج لسير عمل محتوى تحسين محركات البحث (SEO) يعمل على تبسيط العملية بأكملها بدءًا من البحث عن الكلمات الرئيسية وحتى كتابة المحتوى. إنه مصمم للمستخدمين من جميع مستويات تحسين محركات البحث (SEO). تتضمن الأداة مجموعة متنوعة من الميزات، مثل أداة Topic Discovery للعثور على أفكار محتوى جذاب...
Keyword Revealer
keywordrevealer.com
Keyword Revealer هو النظام الأساسي الوحيد لتحسين محركات البحث الذي ستحتاج إليه. استخدم مئات الآلاف من المسوقين Keyword Revealer للحصول على نتائج قابلة للقياس من التسويق الرقمي.
Surfer
surferseo.com
يعمل Surfer على تمكين الوكالات والفرق والمسوقين من التغلب على تحسين محركات البحث باستخدام أدوات يمكن الوصول إليها ورؤى تعتمد على البيانات. نحن نقدم طريقًا واضحًا لنمو تحسين محركات البحث بشكل أبسط وأكثر ذكاءً، مع استبعاد التخمين من العملية. قل وداعًا للتخمين الثاني: - حقق السلطة الموضعية بسهولة من خل...
RankIQ
rankiq.com
اكتب منشورات المدونة التي يتم تصنيفها على الصفحة الأولى في Google. تم تصميم مجموعة أدوات تحسين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمدونين فقط. فهو يخبرك بما يجب وضعه في منشورك وعنوانك، حتى تتمكن من كتابة محتوى محسّن بشكل مثالي في نصف الوقت. لدينا أيضًا مكتبة منتقاة بعناية من الكلمات الرئيسية ذ...
GetKeywords
getkeywords.io
هل سئمت من التمرير خلال الآلاف من اقتراحات الكلمات الرئيسية بدون معنى حقيقي وبيانات قديمة؟ هل تبحث عن بيانات على مستوى المدينة تحتوي على أكثر من 100 ألف موقع ومليارات من أفكار الكلمات الرئيسية؟ التركيز على الجيل التالي من تحسين محركات البحث - الذي يهتم بسلوك وأنماط الجمهور، بدلاً من الحجم وتكلفة الن...
SEOmatic
seomatic.ai
Seomatic هي أداة بدون تعليمات برمجية لأتمتة إنشاء المحتوى وتوسيع نطاقه. فهو يتيح تحسين محركات البحث الآلية، مما يساعد على زيادة حركة المرور على موقع الويب. ومن خلال كاتب الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إنشاء محتوى عالي الجودة بكميات كبيرة بأقل جهد. كما يوفر أيضًا قوالب معدة مسبقًا لإنشاء صفحات وم...
SpyFu
spyfu.com
SpyFu هي أداة استخباراتية تنافسية لتحسين محركات البحث (SEO) وPPC. يمكنك كتابة نطاق لرؤية جميع الكلمات الرئيسية التي يتم تصنيفها من أجلها (بما في ذلك المحتوى الذي يتم تصنيفه)، والإعلانات التي يشتريها على Google، وأقوى منافسيه. يمكنك أيضًا إجراء بحث عميق عن الكلمات الرئيسية. ابحث عن النطاقات التي تشتر...
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
AgencyAnalytics هي منصة التقارير الوحيدة المصممة خصيصًا لوكالات التسويق. يوفر لك النظام الأساسي سهل الاستخدام الوقت، ويحسن عمليات إعداد التقارير، ويثير إعجاب عملائك بتقارير ثاقبة ولوحات معلومات تسويقية حية وقابلة للتخصيص تعرض تأثيرك التسويقي الكامل. قم بتوصيل ومراقبة كل قناة من القنوات التسويقية لعم...
SEOmonitor
seomonitor.com
SEOmonitor هو النظام الأساسي الذي يمكّن وكالات تحسين محركات البحث من تخطيط وتتبع أداء الكلمات الرئيسية بدقة عالية، وربط الكلمات الرئيسية العضوية بالتحويلات والجلسات، وتوقع تحسين محركات البحث بدقة عالية وشفافية الخوارزمية، والبحث عن الكلمات الرئيسية ومواقع الويب دون قيود على البيانات. يتم ربط كل ذلك ...
AccuRanker
accuranker.com
AccuRanker هو أسرع وأدق تتبع لترتيب الكلمات الرئيسية في العالم لوكالات SEO وSEO للمؤسسات. يوفر برنامجنا لأكثر من 32000 عميل الميزات التي "لا يمكنهم العيش بدونها". تعمل التحليلات المتعمقة جنبًا إلى جنب مع البنية التحتية القوية على إزالة التخمين من المعادلة من خلال توفير بيانات دقيقة وسريعة وحديثة. ال...
SEOptimer
seoptimer.com
SEOptimer عبارة عن منصة لتدقيق مواقع الويب وإعداد التقارير والتي يمكنها مراجعة موقع الويب بشكل شامل في أقل من 30 ثانية. نحن نقوم بمراجعة العوامل المهمة التي تهتم بها محركات البحث عند ترتيب الصفحة وإعداد تقارير عنها، بالإضافة إلى الأشياء التي تهم المستخدمين مثل سرعة تحميل الصفحة وسهولة الاستخدام على ...
ContextMinds
contextminds.com
تعد contextMinds أداة مجانية تساعدك على تبادل الأفكار والبحث وتخطيط مشاريع المحتوى في مكان واحد. يمكنك إنشاء مخططات تفصيلية للمحتوى أو ملخصات أو حتى استراتيجية كاملة باستخدام قاعدة بيانات الذكاء الاصطناعي القوية التي تضمن عدم نفاد الأفكار أبدًا والعثور دائمًا على الكلمات الرئيسية المناسبة للمحتوى ال...
Moz
moz.com
توفر منصة Moz Local حلاً تكنولوجيًا محليًا قويًا - مما يؤدي إلى إدارة أكثر دقة للقوائم، ورؤى قابلة للتنفيذ، وأتمتة عملية الحذف المكررة، وإدارة المراجعة. سيساعدك Moz Local على امتلاك بيانات موقعك الفعلي وإدارتها بشكل أفضل من أي وقت مضى. عمليات التكامل الأعمق، وإدارة الموقع الأكثر نشاطًا، وأتمتة العمل...
MarketMuse
marketmuse.com
يعمل MarketMuse على تسريع إنشاء المحتوى، وإعادة اختراع كيفية قيام المسوقين بتحسين تصنيفات البحث العضوي، وزيادة الخبرة في صناعتهم والتأثير على الإيرادات. تقوم MarketMuse Suite، وهي عبارة عن منصة لذكاء المحتوى والاستراتيجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بتحليل ملايين المقالات حسب الطلب، وتكشف عن الثغرات و...
Sitechecker
sitechecker.pro
Sitechecker عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لقياس وتتبع وتحسين مستوى رؤية البحث الخاص بك. إنها مجموعة أدوات ضرورية لأصحاب مواقع الويب وأصحاب وكالات التسويق ومتخصصي تحسين محركات البحث والمسوقين ومديري المنتجات. المزيد من مواقع الويب التي تعمل عليها، والمزيد من الوقت الذي تقضيه في الروتين اليومي عند التح...