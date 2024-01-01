SpeedLegal هي أداة شبه قانونية مدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر إمكانات محسنة لمراجعة العقود. فهو يمكّن المستخدمين من تحديد المخاطر بسرعة، وفهم الشروط المهمة، وتلقي النصائح الشخصية، وبالتالي تسهيل التنقل الأكثر دقة للاتفاقيات. تشمل الوظائف الأساسية لـ SpeedLegal تحديد المخاطر التعاقدية، وفهم الجوانب المهمة للمصطلحات القانونية، وتقديم اقتراحات مخصصة بناءً على احتياجات العقد المحددة التي يحددها المستخدم، وتقديم تحليلات ورؤى قابلة للتنفيذ من عقودك. يمكن للذكاء الاصطناعي الإجابة على الأسئلة المتعلقة بالعقد بلغة واضحة وسهلة الفهم وإنشاء ملخصات قصيرة وواضحة لمساعدة المستخدمين على فهم العقود المعقدة في لمحة. وهو يدعم مراجعة أنواع عديدة من العقود بلغات متعددة. تسمح SpeedLegal أيضًا للمستخدمين بتخصيص معايير العقود الخاصة بهم لتتناسب مع أهداف أعمالهم والحفاظ على التوحيد في كل اتفاقية. إنه موثوق به من قبل المحامين والمهنيين وقد تم الإشادة به للمساعدة في تقليل أوقات التفاوض على العقود، وتحديد البيانات المالية الرئيسية بشكل أسرع، وتوفير تكاليف المحامي الخارجي.

الموقع الإلكتروني: speedlegal.io

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